高虹安被指拿柯700萬 他驚「屎潑下來我們不就臭了嗎？」

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天向李貞秀喊話，拜託她不要再開直播和對外隨便講話了。圖／江和樹提供

針對民眾黨 立委李貞秀昨晚直播提到，新竹市長高虹安拿了柯文哲 700萬元(新台幣，約23.4萬美元)一事，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天向李貞秀喊話，拜託她不要再開直播和對外隨便講話了。

江和樹喊話說：拜託妳不要再開直播了，幕僚都沒有跟你說嗎，還是沒有幕僚？柯文哲26日就要宣判了，妳在這個時候亂講一通，什麼高虹安拿了700萬元。這些錢都是合法的，因為民眾黨徵召高虹安選新竹市長；既然是徵召的就要幫忙花錢，這在每個政黨都是合法的，但是被妳講的好像是「髒錢」是要等到檢調要傳了才道歉？

江和樹說，李貞秀妳身為立法委員，難道都不用想一下，今年11月28日我們還要選舉，妳不用選也要替我們想一下吧。我們是4年找一次工作，妳抓著亂講一通，我們還要選嗎？高虹安也還要連任耶？

他喊話說，我們還要連任耶，妳明知民進黨 是會見縫插針，還亂講一通，言多必失難道不了解嗎？我們是4年選一次的，我們要認真打拚，還要拜託人，「妳屎就這樣潑下來，我們不就臭了嗎？」因此要拜託妳，要說話請在立法院大聲講，為了新住民來發聲，爭取更多的法案，這才是民眾黨希望妳進來的最大的目的，我們不期待妳能幫什麼忙，但請不要再對外隨便說話了。

對此，李貞秀今日公開向高虹安致歉，稱自己因被打壓情緒激動，將過去多次聽審以及報導的資訊混淆了。