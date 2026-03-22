應對台海變局 英專家：台灣可借鏡荷莫茲海峽經驗

台灣海峽。(路透)

中東戰火持續，英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）印太區域安全高階研究員薛特爾－瓊斯接受中央社採訪表示，台灣可從密切追蹤、縝密研究荷莫茲海峽正在發生的事汲取寶貴教訓，為應對台灣海峽未來可能發生的各種情況，包括封鎖、隔離、禁運等預作準備，「把握這個機會非常重要」。

至於有人主張台灣可以軍事資源支援美國，薛特爾－瓊斯說，若台灣有除雷、威脅感測等實驗性設備或無人載具需要實戰驗證，美國「可能會非常歡迎」，而目前恐怕也沒有比荷莫茲海峽更適合相關實戰驗證的地方。

兩岸軍力差距不妨礙台灣在海峽作戰防守優勢

儘管台灣面臨來自中國的龐大軍事壓力，薛特爾－瓊斯（Philip Shetler-Jones）分析，從伊朗 對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的實質控制、甚至烏克蘭 在黑海對俄羅斯的防禦拒止經驗判斷，在海峽作戰上，防守方（台灣）可享有優勢。

伊朗的軍力與美國有巨大差距，海軍近日更遭重擊，但伊朗直到現在依然有能力實質封鎖荷莫茲海峽，以及經荷莫茲海峽相互連通的波斯灣（Persian Gulf）和阿曼灣（Gulf of Oman），並阻卻美國海軍。

將這個情境套用至台灣海峽，薛特爾－瓊斯分析，就算海軍或海巡力量遭敵方重擊，若能恰當運用正確的陸基防衛、態勢感知和指揮管制等系統，台灣依然有機會阻止中國全面控制台灣海峽和台灣周邊水域。

不過，薛特爾－瓊斯提醒，因應台海安全威脅，台灣必須具備隨時迅速有效應變的能力。敵方勢必會持續變換作戰系統，而台灣必須永遠試著「比敵人早一步」。

此外，及早確保戰時軍備生產能夠有效運作十分重要。薛特爾－瓊斯指出，美軍現在不僅打擊伊朗的彈藥發射器和戰艦，也將伊朗的軍工廠和相關供應鏈列入打擊目標，對伊朗飛彈和無人機的「源頭打擊」已直逼生產地點和供應鏈，這也是值得台灣思考的現象。

可考慮在荷莫茲海峽驗證防衛科技 美方未必不歡迎

關於部分人士主張台灣可向中東地區部署軍事資源支援美國，薛特爾－瓊斯認為，與其派遣軍艦或部隊，不如考慮在荷莫茲海峽對除雷、威脅感測等系統進行實戰驗證，特別如果相關系統運用的是新科技，而實戰驗證有助確認並提升其性能。

這些系統都是解除海峽封鎖的必要工具，且已進入無人化。若台灣願意採取相關作為，薛特爾－瓊斯說，美國「可能會非常歡迎」，因為美方正在國際間「尋求支持訊號」。

更重要的是，無論美方如何反應，在實際作戰環境中對相關系統進行驗證符合台灣安全利益。在這方面，薛特爾－瓊斯認為，荷莫茲海峽提供台灣重要機會。

薛特爾－瓊斯近日在RUSI官網發表評論，示警一旦台灣海峽爆發軍事衝突，對全球航運和供應鏈的衝擊恐超越當前中東戰事；各界應趁現在「還有時間」，正視問題嚴重性，預防、嚇阻災難發生。

印太部署受影響 美國民眾對海外參戰更冷感成隱憂

自2月底中東戰火爆發以來，美軍已自南韓和日本調度反飛彈防空系統、數千名陸戰隊員和兩棲突擊艦支援中東戰區。

此外，美國已消耗超過一年、甚至數年供應量的「聯合空對面距外飛彈」（JASSM）、「戰斧」飛彈（Tomahawk）和「愛國者」飛彈攔截系統（Patriot）。這些系統不僅攸關美國與盟友夥伴在印太區域的防衛部署，JASSM和「戰斧」更有助美軍從敵方防禦距離之外發動長程精準打擊，提高美方軍機、艦存活率。

在印太區域防衛部署遭調動，而美國軍工業產能提升效率明顯趕不上軍備消耗速度的情況下，部分人士擔憂美國在印太區域對中國的嚇阻態勢遭削弱。

薛特爾－瓊斯表示，盟友夥伴確實有理由擔憂「美國在印太區域的能力被消耗」。此外，美國「可能會繼續」自印太區域向中東戰場調度資源。

不過，更嚴重的效應可能是，美國民眾未來恐對參與海外衝突的必要性更加有疑慮。薛特爾－瓊斯指出，當前這場戰爭如何結束，將影響美國民眾的態度。

一旦美國最終看來是失敗的一方、實際投入的成本與具體成果嚴重失衡，則美國選民和納稅人將更容易認為參與海外衝突無助美國安全、有違美國利益。薛特爾－瓊斯示警，這恐怕也將影響美國民眾對在亞洲參戰的態度。

薛特爾－瓊斯另提到，雖然美國安全事務圈長久以來的主導意見是必須維護台灣自由「現狀」，但如今相關討論已較以往「平衡」，也就是在美國確實有相當活躍的群體，正在質疑台灣對美國國家利益的價值。

薛特爾－瓊斯指出，這意味主張美國務必保衛台灣「現狀」、甚至為此不惜一戰的人士，如今必須花更多力氣說服各界。

不過，荷莫茲海峽危機也再次凸顯軍事衝突對全球航運和供應鏈的衝擊，以及橫跨經濟、社會、政治領域的跨國連鎖效應。薛特爾－瓊斯強調，台海衝突勢必引發類似效應，因此台海安全絕不只是北京主張的「中國內部事務」。

不過，儘管不排除美國將進一步自印太區域調度軍事資源，薛特爾－瓊斯認為，美方應不至於採取大幅調動，而是較可能尋求以體面的方式退場。

薛特爾－瓊斯分析，美國今年11月將舉行期中選舉，總統川普（Donald Trump）研判不會想在選舉日接近時仍深陷中東戰場泥沼，這也是為什麼美國不太可能全力投入地面作戰。

薛特爾－瓊斯認為，較有可能的其中一個發展是，美方試著透過友人、中間人，低調尋求解套，與伊朗達成「外交解決方案」。在這樣的情況下，伊朗將同意解除或緩解對荷莫茲海峽施加的壓力，而美國則有理由主張自己「勝利」，即便這可能與國際主流意見不盡相符。

英國可向台灣提供有意義支援 加強海空軍力投資

至於一旦台海爆發軍事衝突，英國是否有能力提供台灣或美國（若美國選擇介入）有效支援，薛特爾－瓊斯表示，一旦決定這麼做，英國絕對可提供「有意義」、「有用的」支援，包括情資。此外，儘管整體資源吃緊，英國目前仍未停止向印太區域部署核動力潛艦等平台。

對英國而言，薛特爾－瓊斯說，問題主要不在英國是否「有能力」支援，而是「政治決策」為何。

薛特爾－瓊斯另提到，英國多年來似乎疏忽自己是「島國」、制海權因此至關重要的現實，對海軍投資不足，這也導致近日在中東地區面臨海軍部署不足的窘境。

英國的利益、夥伴關係和安全承諾遍及全球。薛特爾－瓊斯指出，若英國能從近期事件汲取教訓，將更多資源優先投注於海、空域防衛作戰，則英國將更有條件承擔在世界各地的責任，同時享有更充裕的行動選項。