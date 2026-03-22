我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美政府註冊Alien網域引關注 白宮發言人：敬請期待

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

「台版紅姐們」變聲、對嘴假冒女網友 受害者黑數恐更多

記者曾健祐／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

社會風氣開放，性自主意識比過去更自由，年輕男女上網認識異性、裸聊並不少見，台中檢警偵破「台版紅姐們案」，有4500多名年輕男性遭偷拍，查扣性影像逾2萬部，男性被害人礙於社會框架，願意勇敢出面指證者為數不多，黑數恐遠遠大於現狀。

檢警分析，年輕男性上交友網站、私訊聊天等，在性需求驅使下會積極接近異性，本案嫌犯透過精心假扮成女網友，並主動上前攀談透過煽情對話引誘，被害人誤認豔遇，衝動下落入桃色陷阱遭側錄

台中地檢查出，洪姓、許姓及陳姓男子長期在網路上獵豔，專挑長相帥氣、陽剛肌肉型男性下手，為了假冒女性網友更做足準備，預先下載不詳女性裸聊片段後，透過事先反覆觀看，牢記其動作、對話等，並準備好腳本透過變聲軟體對嘴，引誘男性跟著脫褲自慰並側錄偷拍。

檢警也一度疑問，許等對嘴、變聲的手法看似容易識破，全台竟有4000多人上當，分析被害人幾乎都是20歲上下年輕人，甚至不乏名氣網紅、運動員等，因涉世未深加上性衝動，嫌犯熟練套路下以假亂真。

有嫌犯透露，在他們小群體內只對直男（異性戀男性）感興趣，透過IG等社群尋找對象，看上眼的就私訊，還會滲透其交友圈，將目標擴大至更多男性被害人，利用假扮女網友「玩弄」男性，彼此交流心得、側錄影片等，手段十分惡劣。

檢警從查扣硬碟發現，許等人還會將偷拍的性影像分門別類，各資料夾記有被害人姓名、學校等特徵描述，更用商品化模式以帥氣程度區分，視外貌、稀有程度決定價格高低。

上一則

台男疑被挖眼虐殺身亡丟路邊 4嫌落網 2人收押禁見

延伸閱讀

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害
「台灣女力文化之夜」友邦與NGO齊聚發聲 蕭美琴分享台灣性平成果

「台灣女力文化之夜」友邦與NGO齊聚發聲 蕭美琴分享台灣性平成果
英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站
不滿被傳染性病 台南男當街刺殺同性伴侶 自首後遭押

不滿被傳染性病 台南男當街刺殺同性伴侶 自首後遭押

熱門新聞

新竹王婦不滿三名女兒分配黃金時爭吵，一氣之下將房產贈與兒子，並為節稅改過戶給孫女。事後王婦反悔，控訴兒子以保管名義設局騙房，要求撤銷贈與。示意圖。(本報資料照片)

女兒為分黃金吵翻天…婦氣到把房送孫女 後悔撤銷仍敗訴

2026-03-15 02:14
台灣積體電路製造股份有限公司董事長魏哲家（圖）21日獲亞洲大學頒授名譽博士，在演講中分享人工智慧（AI）發展，更感謝提拔他的台積電創辦人張忠謀。（中央社）

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

2026-03-21 10:29
薛楷莉前男友邱智永今天出庭作證。記者王聖藜／攝影

台前主播涉詐420萬 嗆富商男友：發生關係後答應的都沒了

2026-03-18 11:29
行政院長卓榮泰卓榮泰自費包機赴日看棒球被控貪汙等罪，台北地檢署分案偵辦中。記者季相儒／攝影

卓榮泰「自費包機」赴日看球風波升級 被控貪汙

2026-03-17 15:10
外交部。圖／聯合報系資料照片

被稱為「CHINA（TAIWAN）」台韓僑居留證也改「南韓」

2026-03-18 11:47
中油煉製事業部前執行長徐漢涉入8起弊案，橋頭地院原訂下周、3月23日宣判。圖／本報資料照

台灣首例…涉貪3000萬 中油前CEO驚傳剪斷腳鐐潛逃

2026-03-19 13:56

超人氣

更多 >
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場
這種魚肉質雖鮮美 餐廳廚師建議不要點

這種魚肉質雖鮮美 餐廳廚師建議不要點