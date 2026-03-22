「台版紅姐們」變聲、對嘴假冒女網友 受害者黑數恐更多

台中地檢署。記者曾健祐／攝影

社會風氣開放，性自主意識比過去更自由，年輕男女上網認識異性、裸聊並不少見，台中檢警偵破「台版紅姐們案」，有4500多名年輕男性遭偷拍，查扣性影像逾2萬部，男性被害人礙於社會框架，願意勇敢出面指證者為數不多，黑數恐遠遠大於現狀。

檢警分析，年輕男性上交友網站、私訊聊天等，在性需求驅使下會積極接近異性，本案嫌犯透過精心假扮成女網友，並主動上前攀談透過煽情對話引誘，被害人誤認豔遇，衝動下落入桃色陷阱遭側錄

台中地檢查出，洪姓、許姓及陳姓男子長期在網路上獵豔，專挑長相帥氣、陽剛肌肉型男性下手，為了假冒女性網友更做足準備，預先下載不詳女性裸聊片段後，透過事先反覆觀看，牢記其動作、對話等，並準備好腳本透過變聲軟體對嘴，引誘男性跟著脫褲自慰並側錄偷拍。

檢警也一度疑問，許等對嘴、變聲的手法看似容易識破，全台竟有4000多人上當，分析被害人幾乎都是20歲上下年輕人，甚至不乏名氣網紅、運動員等，因涉世未深加上性衝動，嫌犯熟練套路下以假亂真。

有嫌犯透露，在他們小群體內只對直男（異性戀男性）感興趣，透過IG等社群尋找對象，看上眼的就私訊，還會滲透其交友圈，將目標擴大至更多男性被害人，利用假扮女網友「玩弄」男性，彼此交流心得、側錄影片等，手段十分惡劣。

檢警從查扣硬碟發現，許等人還會將偷拍的性影像分門別類，各資料夾記有被害人姓名、學校等特徵描述，更用商品化模式以帥氣程度區分，視外貌、稀有程度決定價格高低。