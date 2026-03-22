「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

檢警去年抓到台大法律系洪姓學生假冒女網友側錄大量男性性影像，從洪指證再抓到許姓、陳姓男子以同樣手段偷拍，統計全台4000多名男性受害。圖／本報系資料照

台中地檢署破獲「台版紅姐們」案，3名男子假扮女網友使用預錄影片、變聲軟體，長期在網路「獵男」引誘裸聊、自慰再側錄，全台多達4586名男性遇害，當中不乏網紅、運動員等，查獲性影像逾2萬部，數量更超女性被害人為主的創意私房、台版N號房案。

台中地檢署檢察官郭逵2024年底起案追查，先是抓到台大法律系洪姓男學生假扮女網友，私訊以「互相自慰」裸聊引誘，全台300多名男子、少年遭偷拍性影像，在2025年5月台大畢業典禮前發動搜索逮人，再從洪男指證驚覺是有團體間合作、交流犯罪，向上再抓到許姓、陳姓男子。

檢警發現，擔任舞蹈老師的許男2017年起在網路學到假扮女性技巧，使用各式交友軟體尋找屬意對象，用事先下載女性裸露影片搭配變聲器軟體同步說話，引誘男子、少年裸聊自慰再趁機側錄，還會依男網友外貌、身材，將每部性影像以250元至2300元(新台幣，約8.4至77美元)不等在網路販賣，不法所得5萬元(約1671美元)。

許男後來結識一般上班族陳男，2人因性向相同，許開始傳授自己假扮女網友、偷拍模式，陳習得後會和許合作或單獨尋找對象，一同將性影像上傳Google雲端共享、拓展片源，陳另向不詳網友購買、交換大量性影像，或慫恿男網友自行拍攝傳給他。

檢警去年7月赴桃園龜山搜索陳男，陳咬出「師傅兼夥伴」後，同年11月檢警再赴桃園楊梅逮獲許男，在2人實體、雲端硬碟查扣大量偷拍性影像，包含被害人臉部、生殖器等隱私部位。

經統計，包括洪男側錄289部成年男子、32部少年性影像，許側錄1967部成年男子、9部少年性影像，陳側錄2291部成年男子、21部少年性影像，因部分重複共4540名成年男子、46名少年受害，被害人眾多，查扣不法性影像逾2萬部。

檢方前後依涉嫌違反兒童及少年性剝削防制條例等起訴3人，痛批其等極其惡劣，還散布給共犯共享、共同挑選對象，加劇向外傳播速度，對被害人造成永久侵害，視法律於無物，向法院求處重刑。