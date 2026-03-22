台立院明開審軍購條例 朝野上演詢答攻防

國民黨立委馬文君。圖／本報系資料照片

台立法院外交及國防、財政委員會明天將聯席併案審查朝野各版本軍購特別條例草案，國民黨籍外委會召委馬文君表示，軍購內容當然要以有發價書的為主，明天答詢時也會提出數據佐證，盼立委們充分發言讓大家了解，周三才會逐條審查。

馬文君表示，國民黨立場很清楚，特別預算不該常態化，現在根本被民進黨政府浮濫使用；對美軍購部分，當然是發價書有了，才能來做進一步討論。她指出，明天基本上就是就軍購議題答詢，她也看到最近很多軍官上電視說明哪些軍購很重要，但國防不是這樣編，若無法強化作戰能力就很可惜，因此明天答詢時，國民黨立委們也會提出一些數據佐證。

至於有關民進黨盼通過政院版軍購特別條例草案，馬文君表示，政府及執政黨立委一再講國防自主很重要，那就應該編列在公務預算中，像他們政府強調的無人機過去也有，也曾編列過上百億元預算，由中科院來執行；國防自主不是拿國家的錢去輔導產業，真要做也是經濟部的工作，若由國防部 來做就畫錯重點、偏了，有限的資源就買該買的，還沒能力就跟國外買或技術轉移，才能真正達到效益。

馬文君也質疑，政府一再強調無人機很重要，當然這沒有錯，但一次要花那麼多預算買那麼多、20萬架，實在令人疑問，畢竟無人機迭代迅速，明後年又有新的，機型也會不斷精進，那怎麼可以這樣編列？所以還是編在公務預算比較合適。

馬文君分析，明天只是詢答，周三才會逐條審查，但目前看起來除了第二條「條例之主管機關為國防部」之外，通通都沒有共識，接下來應該就先讓大家充分發言，若有無共識的法條，也可能會送院會處理。