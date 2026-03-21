我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重慶大學實驗室發生爆炸 造成學生1死3傷

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

惡女狠甩律師巴掌早被警告不收斂 一語成讖收押理由曝光

記者曾健祐／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林女3月17日大鬧台中地院，連續攻擊、恐嚇多名律師，當天有律師就警告她「看守所見」，3日後一語成讖，林女遭收押送看守所。圖／本報系資料照
林女3月17日大鬧台中地院，連續攻擊、恐嚇多名律師，當天有律師就警告她「看守所見」，3日後一語成讖，林女遭收押送看守所。圖／本報系資料照

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇律師，17日在台中地院當眾朝台中律師公會理事長吳中和狠甩一巴掌，四處向在場人恐嚇、嗆聲，當下有律師警告她「看守所見！」檢方今將她當庭逮捕聲押，台中地院以林有反覆實施之虞，晚間裁定依恐嚇等罪嫌收押，律師警告一語成讖。

全案源於，中院3月17日審理林女恐嚇律師案，林在法庭外走廊挑釁律師，當眾朝吳臉部狠甩一個巴掌，「啪！」一大聲響驚動所有到庭律師，眾人異口同聲直呼「現行犯！」吳當場表明要提告，法警站在一旁無作為，承審法官還當庭裁不公開審理，引爆爭議。

台中地檢發現，林女除2024年、2025年及今年數起恐嚇、傷害律師行為，近日又持續在律師、立法委員臉書下留言騷擾，恐嚇殺人等言論，今下午傳訊到案當庭逮捕，以有反覆實施之虞依傷害、恐嚇罪嫌聲押。

台中地院表示，依卷內事證，林女2024年11月29日起即涉傷害傅姓律師，今年3月17日涉傷害吳姓律師，另數次涉嫌對高姓律師、林姓律師、聶姓律師施以危害生命、身體、安全行為。

中院說，有鑑於林相關案件尚在審理、偵查中，仍可能與相關律師有所接觸，法官認林有反覆實施同一傷害、恐嚇危害安全之虞，有羈押之原因及必要，依傷害、恐嚇、公然侮辱，及法院組織法第95條之違反維持法庭秩序命令等罪嫌，裁定她收押。

上一則

賴清德要重啟核電 府方人士：務實考量AI用電等3要素

下一則

涉用親友人頭詐千萬助理費 國民黨北市議員交保限制出境

延伸閱讀

男擁35次前科 剛出獄又被捕 賭城警局長：受夠了

男擁35次前科 剛出獄又被捕 賭城警局長：受夠了
曾35次被捕 他剛出獄又作案 賭城警槓法官：受夠了

曾35次被捕 他剛出獄又作案 賭城警槓法官：受夠了
志工涉性侵失智婦 家屬提告長者機構 求償2500萬

志工涉性侵失智婦 家屬提告長者機構 求償2500萬
內湖高工驚傳「差10歲師師戀」蹺班開房間法院判賠12萬

內湖高工驚傳「差10歲師師戀」蹺班開房間法院判賠12萬

熱門新聞

新竹王婦不滿三名女兒分配黃金時爭吵，一氣之下將房產贈與兒子，並為節稅改過戶給孫女。事後王婦反悔，控訴兒子以保管名義設局騙房，要求撤銷贈與。示意圖。(本報資料照片)

女兒為分黃金吵翻天…婦氣到把房送孫女 後悔撤銷仍敗訴

2026-03-15 02:14
薛楷莉前男友邱智永今天出庭作證。記者王聖藜／攝影

台前主播涉詐420萬 嗆富商男友：發生關係後答應的都沒了

2026-03-18 11:29
行政院長卓榮泰卓榮泰自費包機赴日看棒球被控貪汙等罪，台北地檢署分案偵辦中。記者季相儒／攝影

卓榮泰「自費包機」赴日看球風波升級 被控貪汙

2026-03-17 15:10
台灣積體電路製造股份有限公司董事長魏哲家（圖）21日獲亞洲大學頒授名譽博士，在演講中分享人工智慧（AI）發展，更感謝提拔他的台積電創辦人張忠謀。（中央社）

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

2026-03-21 10:29
外交部。圖／聯合報系資料照片

被稱為「CHINA（TAIWAN）」台韓僑居留證也改「南韓」

2026-03-18 11:47
中油煉製事業部前執行長徐漢涉入8起弊案，橋頭地院原訂下周、3月23日宣判。圖／本報資料照

台灣首例…涉貪3000萬 中油前CEO驚傳剪斷腳鐐潛逃

2026-03-19 13:56

超人氣

更多 >
若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金
美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光
低汞又營養 華人分享超市回購8種海鮮：輪著吃都健康

低汞又營養 華人分享超市回購8種海鮮：輪著吃都健康
日記者提問遭川普回懟「珍珠港」…「日本之恥」掛熱搜

日記者提問遭川普回懟「珍珠港」…「日本之恥」掛熱搜
水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼

水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼