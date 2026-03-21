惡女狠甩律師巴掌早被警告不收斂 一語成讖收押理由曝光

林女3月17日大鬧台中地院，連續攻擊、恐嚇多名律師，當天有律師就警告她「看守所見」，3日後一語成讖，林女遭收押送看守所。圖／本報系資料照

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇律師，17日在台中地院當眾朝台中律師公會理事長吳中和狠甩一巴掌，四處向在場人恐嚇、嗆聲，當下有律師警告她「看守所見！」檢方今將她當庭逮捕聲押，台中地院以林有反覆實施之虞，晚間裁定依恐嚇等罪嫌收押，律師警告一語成讖。

全案源於，中院3月17日審理林女恐嚇律師案，林在法庭外走廊挑釁律師，當眾朝吳臉部狠甩一個巴掌，「啪！」一大聲響驚動所有到庭律師，眾人異口同聲直呼「現行犯！」吳當場表明要提告，法警站在一旁無作為，承審法官還當庭裁不公開審理，引爆爭議。

台中地檢發現，林女除2024年、2025年及今年數起恐嚇、傷害律師行為，近日又持續在律師、立法委員臉書下留言騷擾，恐嚇殺人等言論，今下午傳訊到案當庭逮捕，以有反覆實施之虞依傷害、恐嚇罪嫌聲押。

台中地院表示，依卷內事證，林女2024年11月29日起即涉傷害傅姓律師，今年3月17日涉傷害吳姓律師，另數次涉嫌對高姓律師、林姓律師、聶姓律師施以危害生命、身體、安全行為。

中院說，有鑑於林相關案件尚在審理、偵查中，仍可能與相關律師有所接觸，法官認林有反覆實施同一傷害、恐嚇危害安全之虞，有羈押之原因及必要，依傷害、恐嚇、公然侮辱，及法院組織法第95條之違反維持法庭秩序命令等罪嫌，裁定她收押。