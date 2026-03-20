美情報打臉賴清德2027陸武統論 藍諷：地下電台主持人？

美國國家情報總監辦公室日前公布評估報告，指中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣。國民黨立院黨團透過臉書表示，連情報都能亂講，賴清德總統到底是總統還是地下電台主持人？(圖／國民黨立院黨團)

美國國家情報總監辦公室日前公布評估報告，指中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣。國民黨立院黨團透過臉書表示，連情報都能亂講，賴清德 總統到底是總統還是地下電台主持人？

國民黨團表示，據最新的美國情報總監辦公室評估報告明確指出，中國大陸並未計畫在2027年武力犯台。然而，回顧去年11月26日，賴清德卻大放厥詞，公開對外宣稱「中國目標2027武統台灣」。堂堂國家元首，掌握國家最高國安機器，結果講出來的國安情資竟然直接被美國情報單位公開打臉。

國民黨團質疑，這不禁讓人想問：賴清德到底要講錯多少事情才滿意？「資料不對，恐嚇很會！」 治國拿不出實績，販賣「芒果乾」、製造兩岸緊張與社會恐慌倒是駕輕就熟。身為中華民國總統，對外發言應該要基於事實、穩定民心，而不是整天用未經證實的錯誤訊息來恐嚇台灣人民，賴政府從上到下成天說中共 的認知作戰多猖狂，結果最大的認知戰中心就在總統府。

國民黨團呼籲賴清德政府，第一，停止造謠、拒絕恐嚇。國家領導人應以事實為本，切勿操弄錯假資訊騙取政治利益；第二，回歸民生、穩定台海。請把心思放在如何實質改善兩岸關係與振興台灣經濟，還給台灣人民一個安居樂業的環境。