中東團客不想付高額取消費堅持要去 林佳龍無奈：喊也喊不聽

中東戰火持續，卻也導致旅遊糾紛四起，根據觀光署指出，自1日起，就收到34件消費爭議；圖為桃機出境大廳。(本報資料照片)

中東戰事未歇，外交部將伊朗、以色列等國家調整為第四級紅色旅遊警示，外交部長林佳龍昨表示，還有台灣旅行團要去杜拜，「喊也喊不聽」。交通部觀光署指出，自1日起共計收到34件中東旅行團出團、契約履行及退費等相關消費爭議，目前均委託中華民國旅行業品質保障協會調處中。不少旅遊業者無奈表示，戰爭前期由於杜拜機場關閉、影響航班，滯留外站的食宿、交通等額外費用，都只能自行吸收，因為戰爭已取消不少中東團，損失好幾千萬元。

品保協會坦言，許多旅行社的行程原訂安排在本月底或4月初出發，以埃及團為例，由於目前埃及仍為可旅遊國家，航空公司航班未停飛，當地飯店也持續營業，若行程涵蓋郵輪、渡船輪等行程，就算提前20天取消仍會被收取高額取消費，此外，機票、飯店取消費也都不便宜。

品保協會表示，民眾若有疑慮想要取消，就需負擔高額的取消費用，導致近期相關糾紛變很多。自2月28日至3月19日止，已陸續收到40多件消費糾紛。

鳳凰國際旅行社總經理卞傑民表示，自2月28日起，因杜拜機場領空封閉的期間，直接影響航空公司航班及旅遊團行程，初估損失近千萬元(台幣，下同)；根據統計，在杜拜轉機前往歐洲或土耳其的旅遊團，目前已取消10團，影響約200至300人。

不具名業者表示，過去旅遊團若遇到天災如颱風、下雪等，只要有保行程不便險，1天就有2000元保險金可請領，對於歐美團來說，雖不足夠但能協助負擔部分損失。但戰爭情況不同，由於保險不理賠，所有壓力都集中在旅行社身上。該業者說，據了解，不少旅行社受到中東戰爭影響元氣大傷，上市櫃業者損失極大，中小型業者同樣也在苦撐，因此日前才會爆出旅客欲取消，卻有旅行社堅持出團的糾紛。

林佳龍昨在立法院外交及國防委員會備詢時表示，「歐洲團、非洲團、中東團，台灣人真的出國實力很強啦 。」台灣很多外館沒有外交特權，拚死拚活服務國人，但有些旅行社的團要玩完才要回來；以外交部協助民眾離開中東地區的經驗來看，有將近兩周的時間都是後面轉機的團，不是原來在當地的。

林佳龍還說，現在還有人要去杜拜，這幾天旅行團還要出去，喊也喊不聽，大家稍微關心一下自己的安全，政府是盡力，但也是有限的。

民進黨立委林楚茵則認為，近期有民眾反映，因戰事影響行程卻遭旅行社要求扣除訂金甚至追加費用，恐迫使民眾在風險下仍選擇出國，呼籲外交部應與交通部合作，建立更完善的應對機制。

外交部昨赴行政院會報告中東情勢因應作為，截至18日止，共468位國人尋求協助，並有2397位國人平安返國，目前已無其他國人表達立即離境需求；不過，近期仍有滿多國人搭乘商業航班前往杜拜或於杜拜轉機，目前仍有逾2700人。

觀光署表示，考量中東戰事短時間可能不會結束，已加強提醒旅行社如有於阿聯轉機之旅行團，應備有替代方案。