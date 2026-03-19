李貞秀批陸委會淪打壓陸配幫凶 梁文傑：有不滿去跟對岸抱怨

陸委會副主委梁文傑19日表示，李貞秀女士如果有任何不滿，可以去跟對岸抱怨。記者陳宥菘／攝影

民眾黨立委李貞秀雙重國籍、戶籍爭議延燒，陸委會主委邱垂正指李不具有質詢行政官員的權利，李貞秀批評陸委會淪為執政黨打壓陸配幫凶。陸委會副主委梁文傑19日下午表示，本案的根本核心在於對岸不讓李貞秀放棄中華人民共和國國籍，「李貞秀女士如果有任何不滿，可以去跟對岸抱怨。」

邱垂正19日上午接受廣播節目專訪表示，李貞秀有「雙重違法」，不是合法合規的立委，不認為她有質詢行政官員的權利。李貞秀批評，「看來邱主委早就忘記自己的職責，讓陸委會變成為執政黨打壓陸配的幫凶。」

對此，梁文傑19日在陸委會例行記者會上表示，行政機關已經認定李貞秀沒有在就職之前申請放棄中華人民共和國的國籍，違反國籍法第20條規定，其就職資格有問題，但是解職的權利在立法院，行政院跟立法院是平行的，內政部並不能逾越立法院直接把李貞秀女士解職。既然如此，「我們對待李貞秀女士的態度，也就沒有辦法把她當做立法委員來對待」。

「沒有打壓陸配的問題，這個問題的根本核心就是對岸不讓李貞秀女士放棄中華人民共和國國籍，才會造成今天的狀況」。梁文傑強調，對岸的態度已經說了兩三次，應該也不會改變，所以今天剝奪李貞秀擔任中華民國立委權利的是對岸，並不是台灣政府。我們的法律不會因為對岸的態度而變更，「李貞秀女士如果有任何不滿，可以去跟對岸抱怨」。

大陸國台辦18日針對李貞秀案表示，「將採取必要措施為陸配遮風擋雨」。梁文傑說，國台辦的立場讓李貞秀在台灣沒有辦法當立委，「現在又要說要幫他說話，幫他遮風避雨，這不是很矛盾嗎？」

他又說，這也表示對岸還把李貞秀當做是中華人民共和國的國民，「今天你幫他遮風避雨，明天你可能就依照中共的國安法、反間諜法、情報工作法，叫他做東做西，」所以我們才會堅守國家單一忠誠的義務。

不過，除了國籍爭議，陸委會也認定李貞秀在登記成為候選人時有「雙重戶籍」，參選資格有問題。梁文傑表示，這是陸委會的解釋，但是必須得到中選會的認可。中選會認可之後，中選會也沒有辦法直接剝奪資格，根據選罷法，必須提出當選無效之訴，要進入法院，「這是一條關卡比較多的路」。現在講直接一點，就是國籍法第20條的問題。