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台灣首例…涉貪3000萬 中油前CEO驚傳剪斷腳鐐潛逃

記者巫鴻瑋／高雄即時報導
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中油煉製事業部前執行長徐漢涉入8起弊案，橋頭地院原訂下周、3月23日宣判。圖／本報資料照
中油煉製事業部前執行長徐漢涉入8起弊案，橋頭地院原訂下周、3月23日宣判。圖／本報資料照

涉嫌貪汙近3000萬元(新台幣，約合94萬美元)、原定下周一宣判的中油前煉製事業部執行長（CEO）徐漢，今天驚傳在屏東萬巒破壞電子腳鐐後棄保潛逃，成為台灣實施科技監控以來，首起嫌疑人破壞硬體設備逃亡的案例，橋頭地方法院接獲通報後已緊急開出拘票，指揮警方與海巡單位布下天羅地網，全面追緝其行蹤。

據了解，科技設備監控中心於今天中午12時許發現徐漢的監控訊號突然中斷，偵查單位趕赴屏東萬巒現場，僅尋獲遭人為剪斷、受損的電子設備，徐漢本人已不知去向。

由於徐漢之子長期旅居國外，且徐過去曾以「參加兒子婚禮」為由聲請解除境管遭法院駁回，檢方高度懷疑徐漢早有預謀，企圖在法網收網前夕，利用高屏地區的地緣便利，循南部海岸線偷渡出境。

徐漢從中油基層做起，一路拔擢至煉製事業部執行長，曾被譽為「油人楷模」。然而檢廉調查指出，徐漢在握有2億元以下採購案權限期間，涉入冰水機等8起採購弊案，經手標案總金額近10億元。2022年春節前夕，檢廉在其辦公室搜出高達2710萬元的不明現金，創下貪瀆案現場查扣現金最高紀錄，徐漢也因此淪為「最貪執行長」。

本案牽連甚廣，檢警向上溯源查出中油多名幹部涉賄，涉案關聯人數近百人。徐漢經起訴後移審橋院，一度遭羈押達498天。

法官審酌案情後，於去年中裁定500萬元交保，並實施限制住居、出境、出海，且因擔憂其逃亡，進一步命其佩戴電子腳鐐接受24小時監控。當時徐漢曾抗辯腳鐐導致其「心律不整、身心受創」，未料如今竟採取極端手段規避司法審判。

橋頭地院原定23日上午宣判，並明令徐漢在內的4名主要被告必須親自到庭聽判，如今爆發首例破壞監控潛逃案，目前海巡署及警方已啟動攔截圍捕，全力防堵徐漢潛逃出境。

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