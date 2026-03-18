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林佳龍：台灣戰略重要性日增 成印太和平穩定樞紐

記者張文馨／台北即時報導
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台外交部長林佳龍。(記者林伯東／攝影，資料照)
台外交部長林佳龍。(記者林伯東／攝影，資料照)

台外交部長林佳龍明赴立法院外交國防委員會報告業務。根據外交部書面報告，林佳龍指出，全球地緣衝突加劇，台灣戰略重要性日增，台灣已成印太和平穩定樞紐，國際社會負責任成員及良善力量；當全球經貿充滿變數，世界更需要台灣，台灣身處國際供應鏈樞紐，將持續匯聚並發揮台灣在經貿、科技與安全等領域的能量，與民主夥伴深化合作，讓台灣成為最值得信賴的夥伴。

林佳龍指出，中國近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動，包括扭曲二戰史實、以所謂「一個中國原則」妄稱台灣是中國內政，長期刻意扭曲及誤用聯合國大會第2758號決議，阻撓台灣參與聯合國體系等國際組織，並企圖對台灣人進行「跨國鎮壓」，甚至於去年12月底發動代號「正義使命－2025」的環台軍演，凡此都已經對台灣國家安全以及台灣的自由民主帶來嚴重威脅。

林佳龍說，中國日益加劇的威權擴張主義不僅直接威脅台灣的安全與民主制度，也對印太地區及全球和平與穩定構成重大挑戰；許多民主國家近年來也持續密切觀察中國在海外相關動態，並逐步建立合作交流機制，國際社會對台海安全的關注具有實質戰略意義，外交部會持續捍衛國家主權、尊嚴與利益。

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