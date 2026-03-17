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盧秀燕訪美：爭取更多優惠、更好關稅安排

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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台中市長盧秀燕（左）17日傍晚則與北美洲台灣商會聯合總會長白越珠（右）簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，並參與僑宴。(記者陳熙文／攝影)
台中市長盧秀燕（左）17日傍晚則與北美洲台灣商會聯合總會長白越珠（右）簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，並參與僑宴。(記者陳熙文／攝影)

台中市長盧秀燕近日訪美，本周訪問大華府地區，盧秀燕指出，她此行也為台灣在關稅議題上發聲，希望為台灣爭取更多優惠，同時也希望美方能早點確定關稅稅率。

川普政府去年提出對等關稅政策，卻遭到美國聯邦最高法院裁定違法；川普政府日前先是援引「1974年貿易法」中的第122條款，針對大多數的全球進口商品課徵10%的臨時附加關稅，為期150天，近日又基於美國「1974年貿易法案」的301條款，針對其他國家有產能過剩等問題展開調查，最後依據調查結果可能會祭出關稅。

盧秀燕日前率台中市府訪問團出發訪問美國，17日進入第7天，抵達美東訪問最後一站：大華府地區，除了上午拜會馬里蘭州政府，下午也前往美國在台協會（AIT），與AIT華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）會面；據悉，盧秀燕被安排在AIT舉行的未公開行程中與美國國務院等政府官員會面。

盧秀燕17日傍晚則與北美洲台灣商會聯合總會長白越珠簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，並參與僑宴。

針對美國對台關稅的議題，盧秀燕提到說，她此行與美方交流的議題非常廣泛，不只有軍購；盧秀燕指出，台灣沒有豐富的天然資源，對關稅極其重視，關稅稅率的高低對以出口為導向的台灣影響甚大；盧秀燕說，她這次為台灣發聲，希望在對台關稅稅率上有更好的安排。

盧秀燕表示，在川普政府對等關稅政策之前，台灣所享受的稅率非常友善，所以希望現在能再爭取一些優惠；盧秀燕也說，經過與產業界對話，指業界的訴求是希望早點確定關稅稅率，否則影響到企業的決策。

盧秀燕指出，美國的最高法院和美國政府之間，對於關稅所適用的法令有不同的見解，世界各國都在等待美國早日能夠達成最終的決定，大家才有辦法使用，她此行也替台灣爭取，希望美國早點確定。

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