卓榮泰「自費包機」赴日看球風波升級 被控貪汙

行政院長卓榮泰卓榮泰自費包機赴日看棒球被控貪汙等罪，台北地檢署分案偵辦中。記者季相儒／攝影

行政院長卓榮泰 3月7日包機赴日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），外界質疑從空軍松山指揮部專機停機坪起降，是否動用軍事設施與國營航空資源。新黨游智彬等人日前赴台北地檢署告發卓榮泰涉貪汙治罪條例圖利罪、刑法濫用職權罪及要塞堡壘地帶法。北檢已分他案，由檢肅黑金主任檢察官偵辦中。

新黨游智彬3月10日在北檢門口上演行動劇「華航 飛機當你家腳踏車」、「軍用機場當作你家停車場」、「萊爾校長送雞鴨便當給大師兄」等橋段，諷刺政府濫權；他也拿出雞鴨（音同羈押）照片，呼籲北檢比較偵辦柯文哲涉京華城案模式，請北檢依法調查相關事證，釐清是否涉及違法圖利或濫用職權，給社會一個清楚交代。北檢今已分他字案，指派肅黑金主任檢察官偵辦中。

立委王鴻薇臉書指出，根據媒體報導，卓榮泰此次赴日，並未搭乘航空公司一般班機，而是華航專派包機執飛。空中巴士A321-neo客機，晚間由桃園機場飛抵松山機場待命，華航CI─1888班機編號，由空軍松指部專機停機坪出發飛往東京。包機一架A321neo客機約150萬元到200萬元台幣（約4.7萬到6.3萬美元）。卓榮泰3月10日在立院總質詢答覆王鴻薇時，批王未經查證指控「貪瀆百萬」是血口噴人。

卓榮泰日前臉書表示此行為「自費私人行程」，僅是Team Taiwan加油；3月13日也秀出包機等4份單據，包含遊覽車車資、比賽門票、包機費月208萬，加總約新台幣214萬元，但質疑聲浪仍未平息。