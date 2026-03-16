前慕尼黑安全會議主席示警中國挑戰 促民主國家團結

台外交部長林佳龍（左2）16日在台北主持玉山論壇晚宴，與德國慕尼黑安全會議前主席暨前駐聯合國大使霍伊斯根（Christoph Heusgen）（右）、捷克前外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）（左）、紐西蘭前外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）（右2）一起舉杯向與會來賓致意。中央社

玉山論壇今天登場，德國前慕尼黑安全會議主席霍伊斯根於晚宴表示，中國對台灣和世界造成挑戰，民主國家應團結保護以規則為基礎的國際秩序；紐西蘭 前外長馬胡塔說，誰該加入CPTPP，成員國不該受到脅迫。

「2026玉山論壇：印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」今天登場，晚宴由台外交部長林佳龍主持。

林佳龍致詞時表示，玉山是台灣最高峰，所代表的不僅是海拔，更是觀點。在如此高度，能超越限制望遠，看見共享眼界的印太區域的自由、韌性以及繁榮。台灣準備好和各國合作，深化國際參與，一同為下一代捍衛民主。

德國前慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）發表演說指出，台灣的巨鄰中國是個挑戰，屢次無視以規則為基礎的國際秩序。中國施壓維吾爾人、西藏人以及持續脅迫台灣、日本，包括威脅動武，明顯違反聯合國憲章。

霍伊斯根向所有共享民主、人權、以規則為基礎的國際秩序等價值的國家喊話，「我們必須團結一致，只有團結才會贏得勝利，把這些價值留給下一代」。

紐西蘭前外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）說，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）反映以規則為基礎的國際秩序。重要的是，成員國須勇於確保CPTPP對高品質的要求，對於誰該加入CPTPP，成員國不該受到脅迫，而是基於標準。

馬胡塔說，多邊主義意味著同意以規則為基礎的國際秩序，而經貿關係不應被武器化，合作應該是第一直覺，而非最後手段。

捷克前外長利帕夫斯基眾議員（Jan Lipavský）表示，經濟安全與科技韌性已無法與國家安全分割，這是台灣至關重要的原因。台灣不僅是區域一員，而是居於領導地位的科技強權，全球供應鏈的重要節點，更是活絡的民主。因此台灣的韌性不僅是區域議題，更是民主世界韌性的一部分。

利帕夫斯基說，俄國總統普亭（Vladimir Putin）將持續挑戰北約組織，中國國家主席習近平將持續對台施壓，測試民主國家保衛印太穩定的決心，問題是自由國度是否準備好。嚇阻力不再單靠軍隊，而是創新、產業能力、韌性供應鏈，尤其是政治決心。在21世紀，距離不再保證安全。歐洲的遭遇會形塑印太，而印太的境遇也會形塑歐洲。