我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普爆白宮幕僚長威爾斯罹乳癌 立即開始治療

雙薪夫妻報稅 恐影響退稅的3陷阱

柯文哲聲請解除境管赴日本 檢方因「這理由」建議駁回

記者王聖藜／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲因京華城等案科技監控併限制出境，柯因長子柯傅堯日本東京大學博士班畢業典禮本月24日舉行，遞狀聲請解除限制出境3天；法官函詢意見，檢察官認為，配戴電子腳環出境無前例建議駁回，台北地院近期評議後裁定。

柯文哲因案偵查加審判期間羈押禁見近一年，2025年9月8日裁定以7000萬元交保，併限制出境、出海，施以科技監控配戴電子腳環替代羈押處分，法官案件審結前啟動防逃令，命柯本月26日宣判時到庭聆判。

柯文哲本月9日委託辯護律師蕭奕弘、民眾黨發言人陳智菡向法院遞狀聲請暫時解禁，狀子檢附東京大學電子郵件邀請函的副本。

柯於狀子指出，柯傅堯已完成日本東京大學系統創新工程研究所博士學位，學校將於2026年3月24日舉行學位授予儀式，他身為家屬受邀請到場觀禮，請法院兼顧家庭人倫、人權保障及刑事程序順利進行，准予暫時解除3月23日至25日3天的限制出境、出海處分。

合議庭收受聲請狀後為平衡檢辯意見，翌日發文台北地檢署函詢意見，偵查、公訴組檢察官開會討論後，將意見函覆合議庭參考。

據檢方函覆法律意見認為，柯文哲涉犯重罪，目前仍有限制出境的必要，而且，司法實務上並沒有配戴電子腳環施以科技監控卻還出境的相關前例可循，末了建請合議庭駁回柯文哲的暫時解除境管處分聲請案。

世報陪您半世紀

柯文哲 日本

上一則

台灣不怕斷氣…台官員：已為5月取得逾半數LNG替代供應

延伸閱讀

「橘子」滯外未歸…柯文哲：看李文宗被押 誰要呆呆回來被關

「橘子」滯外未歸…柯文哲：看李文宗被押 誰要呆呆回來被關
柯文哲談「橘子」滯外未歸：看李文宗那樣誰要回來被關

柯文哲談「橘子」滯外未歸：看李文宗那樣誰要回來被關
涉詐助理費逾48萬美元 國民黨議員黃紹庭再遭境管8個月

涉詐助理費逾48萬美元 國民黨議員黃紹庭再遭境管8個月
台大前婦產科名醫鄭文芳涉性侵3女 有逃亡之虞延押2個月

台大前婦產科名醫鄭文芳涉性侵3女 有逃亡之虞延押2個月

熱門新聞

澳洲來台交換生艾力克斯（穿西裝者）三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出同居女子楊錦屏下毒，台北地院今天傳喚艾力克斯出庭作證。記者王聖藜／攝影

在台遭女友餵老鼠藥險沒命 澳交換生認了「開放式關係」

2026-03-11 14:01
圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

2026-03-07 15:11
中國「兩會」在北京舉行。(新華社)

中國兩會訊號 台學者：北京不再掩飾經濟困境

2026-03-12 14:36
國民黨副主席蕭旭岑。（本報資料照片）

自馬英九基金會離職 蕭旭岑：永遠感念馬英九栽培

2026-03-16 00:30
台灣智庫今天舉辦「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」，賴總統致詞時細數過去總統直選後的各項民主成果，表示台灣與中華人民共和國互不隸屬，國家前途由台灣2300萬人決定。記者許正宏／攝影

賴清德：台灣已是主權獨立的國家 不需另外宣布獨立

2026-03-14 13:29
行政院長卓榮泰（右）赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）台捷大戰，替中華代表隊加油，國民黨立委王鴻薇質疑公器私用，卓榮泰昨天赴立法院進行施政總質詢，拿出一個牛皮紙袋稱「單據都在這，我私人行程，到日本看棒球我自費，私人費用為何要向委員提出證據？難道華航每件包機都要向立委提出證據嗎？」。（記者胡經周／攝影）

藍委質疑包機公器私用 卓揆：只有中共跟你們生氣

2026-03-10 11:30

超人氣

更多 >
日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光
奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」

奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」
CDC評比：這三家郵輪清潔衛生並列第一

CDC評比：這三家郵輪清潔衛生並列第一
華人團伙僅用這招 南加九旬夫婦318萬金條被騙光

華人團伙僅用這招 南加九旬夫婦318萬金條被騙光
伊朗官媒：女足隊長撤回澳洲庇護申請 改變心意第5人

伊朗官媒：女足隊長撤回澳洲庇護申請 改變心意第5人