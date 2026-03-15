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台男懷疑被男伴傳染性病…遭否認後當街砍殺對方

記者袁志豪／台南報導
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姚姓男子供稱與黃是同性情侶，不滿被黃傳染性病，但黃屢次否認，昨晚原本要在黃的面前自傷，但黃冷漠不理，轉而憤怒砍黃。記者袁志豪／翻攝
姚姓男子供稱與黃是同性情侶，不滿被黃傳染性病，但黃屢次否認，昨晚原本要在黃的面前自傷，但黃冷漠不理，轉而憤怒砍黃。記者袁志豪／翻攝

台灣22歲黃姓大學生在百貨公司美食街打工，昨晚下班後被25歲姚姓男子當街砍殺，傷重不治；姚供稱與黃是同性情侶，不滿被黃傳染性病，但黃否認，昨晚原本要在黃的面前自傷，黃雀冷漠不理，轉而憤怒砍黃。姚在下午4時依殺人罪移送台南地檢署，檢方複訊後聲請羈押。

台南地檢署指出，檢察官今天下午率同法醫相驗，初步檢視死者頸部、腹部均有刀傷，目前排定將於下周二（3月17日）解剖，以釐清確認死亡過程與原因；檢察官晚間複訊姚姓男子後，認姚涉嫌殺人重罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證串供之虞，向法院聲請羈押。

據了解，從事美容美髮業的姚姓男子昨天曾經致電警方稱有輕生念頭，但未詳細說明，警方趕往了解，並未發現他確實有相關行為；事後姚先到五金賣場購買水果刀，並到黃姓男大生工作地點的新光三越小北門店門口等待，等黃現身，一路尾隨，最後在附近騎樓持刀攻擊黃。

昨晚10時許，姚在西門路四段騎樓攻擊黃的頸部、腹部，等黃傷重倒地，姚主動致電警方，並留在現場等候員警到場；姚聲稱與黃是同志情侶，日前發現罹患性病，質問黃，黃稱自己沒病，不可能傳染；姚再詢問醫師，醫師說明，即使伴侶目前沒症狀，也可能是在潛伏期未發作。

姚供稱，他昨晚再找上黃，原本是要在黃面前自傷，但黃仍堅稱自己沒病，與姚的性病無關，隨後冷漠轉身離去，姚因此憤而轉為攻擊黃；姚被捕後，因稱手部有被刀割傷，警方先將他送醫，停止夜間詢問，直到今天上午才製作筆錄，結束後姚就在拘留室呼呼大睡，直到下午4時。

台南市警第五分局下午4時30分將姚依殺人罪送至台南地檢署，目前姚正接受檢察官訊問；死者黃姓男子父親今天受訪時否認兒子有同性戀傾向，當場淚崩指出兒子有180公分高，還有練武術，嫌犯卻很瘦小，懷疑不只一個人動手，否則如何能將兒子砍到臟器外露、氣管割斷，希望檢警查明真相。

死者黃姓男子父親指出兒子有180公分高，還有練武術，嫌犯卻很瘦小，懷疑不只一個人...
死者黃姓男子父親指出兒子有180公分高，還有練武術，嫌犯卻很瘦小，懷疑不只一個人動手。圖／翻攝自臉書

死者黃姓男子父親指出兒子有180公分高，還有練武術，嫌犯卻很瘦小，懷疑不只一個人...
死者黃姓男子父親指出兒子有180公分高，還有練武術，嫌犯卻很瘦小，懷疑不只一個人動手。記者袁志豪／攝影

死者黃姓男子父親指出兒子有180公分高，還有練武術，嫌犯卻很瘦小，懷疑不只一個人...
死者黃姓男子父親指出兒子有180公分高，還有練武術，嫌犯卻很瘦小，懷疑不只一個人動手。圖／翻攝自臉書

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