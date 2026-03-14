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經典賽不用先付款買門票 國民黨諷卓榮泰「神通廣大」

記者楊正海／台北報導
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台行政院長卓榮泰包機風波延燒，卓榮泰出示多項單據自清。圖／台行政院提供
台行政院長卓榮泰包機風波延燒，卓榮泰出示多項單據自清。圖／台行政院提供

面對包機風波，台行政院長卓榮泰昨出示4件出國單據，包括華航合約、棒球場門票、遊覽車車資和日幣換匯水單。國民黨北市港湖議員擬參選人陳冠安反諷，中華職棒真的有賣經典賽門票只是多數球迷都不知道，卓院長神通廣大。

卓榮泰中華航包機費用為208萬元，經典賽門票是跟中華職棒購買也引發質疑。不只是包機費用遠低於市價，現在就連經典賽門票的購入管道，都有相當熱議。

陳冠安指出，根據卓榮泰提供的單據，卓付了1萬8500的門票錢給中華職棒。但很有意思的是，根據許多球迷的經驗，中華職棒本身是沒有販賣經典賽門票的，都要向日本售票平台購買。

他說，他沒有像卓院長一樣，有足夠的財力和時間去包機看球，只能守在螢幕前為中華隊加油，對WBC購票不熟。

陳冠安說，他因此萬事詢問ChatGPT，AI明確指出，「一般情況下 WBC（世界棒球經典賽）的門票是不能透過中華職棒（CPBL）售票系統購買的；即使是「中華隊」出賽，也不會在 CPBL 官網或中職售票系統販售。」而WBC預賽門票主要是透過日本官方售票平台販售，採「先搶先贏」模式。

陳冠安表示，以「私人非公務」名義去看球的卓院長，似乎為球迷們開拓一條全新的購票管道，如果沒辦法在球賽幾個月前於日本平台搶到票，也可以在比賽前一刻向中華職棒購票？一票難求的球賽，甚至還不用先付門票錢，3/7比賽、3/9再匯款即可。

他說，AI的資訊不一定準確，搞不好中華職棒還真的有賣經典賽門票，只是多數球迷都不知道，然後卓院長神通廣大知道而已。

陳冠安指出，如果中華職棒沒公開賣經典賽門票，而只賣給以私人名義而非公務性質去看球的卓榮泰一人，這是否涉及特權？未來想以私人名義去看球的高官，是否都能比照卓院長辦理？卓榮泰應該要給公眾還有球迷一個交代。

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