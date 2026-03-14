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鄭麗文預告上半年完成鄭習會 駁斥用「卡軍購」交換

記者劉懿萱／台北報導
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國民黨、民眾黨上午舉行共同願景記者會，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌一同出席，鄭麗文表示兩黨提出共同願景，象徵著台灣民主政治邁向重大里程碑。記者葉信菉／攝影
國民黨、民眾黨上午舉行共同願景記者會，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌一同出席，鄭麗文表示兩黨提出共同願景，象徵著台灣民主政治邁向重大里程碑。記者葉信菉／攝影

國民黨主席鄭麗文多次重申兩岸和平重要性，並預告上半年將完成「鄭習會」，遭民進黨發言人李坤城批評，為實現「鄭習會」幻想，下周不排審國防特別條例相關法案。鄭麗文回應，民進黨之所以造謠，是怕兩岸若恢復正常交流，戳破民進黨謊言，質疑民進黨為何不下架台獨黨綱，說不定賴清德總統比她更早見到中國國家主席習近平

鄭麗文說，民進黨的造謠團隊已經到了匪夷所思、非常誇張的地步，從她上任主席後，民進黨側翼與相關人士幫忙排了很多鄭習會的行程，幾乎每周都換一個版本，甚至3月12日要去北京見習近平的說法都能被編造出來，已經變成一個非常荒唐的笑話。

鄭麗文強調，馬英九政府8年執政已經證明，只要在「九二共識、反對台獨」的基礎之上，兩岸就能立即恢復和平對話與交流，只要接受九二共識、民進黨下架他們覺得已經無用的台獨黨綱，兩岸關係就能回到穩定交流的軌道。

鄭麗文說，從前總統陳水扁、蔡英文到現任賴清德總統，都曾公開向台灣人民與國際社會表示「不可能台獨、不需要台獨、台獨不存在」。既然如此一個不存在的假議題，為什麼不乾脆下架台獨黨綱？說不定賴總統比她更早見到習近平。

鄭麗文表示，只要在九二共識、反對台獨的前提下，兩岸完全可以和平對話與交流，不需要每天「兵凶戰危、喊打喊殺」。民進黨之所以持續製造相關謠言，是因為害怕兩岸若恢復正常交流，會戳破民進黨長期以來的謊言、看破民進黨的手腳。

鄭麗文表示，民進黨執政十年來，讓台灣錯失許多就業機會與產業發展契機，還污衊陸配、製造「中共同路人」的政治標籤，結果只是建立在謊言上的政治操作。她批評，民進黨為了鞏固建立在意識形態上的政權，不惜讓台灣社會付出沉重代價，「追殺陸配、違反人權，破壞憲法，藐視民主法治」，如今只剩下操作芒果乾與反中的政治動員。

鄭麗文指出，民進黨不斷製造謠言，目的就是破壞國民黨團結、挑撥藍白合作，透過各種抹黑與側翼攻擊製造政治矛盾。如果國民黨團結、藍白合作，民進黨就完蛋了，賴總統就要被下架了能不緊張嗎？能不口不擇言嗎？

鄭麗文也批評，民進黨現在的選舉策略只剩下抹黑與攻擊，只要提出一位候選人，第一時間民進黨側翼就會全面出動抹黑攻擊，她還開玩笑地說，如果民進黨完全不理你，那表示可能提名錯人了，因為對他們沒有威脅。

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習近平 賴清德 國民黨

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