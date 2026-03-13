綠批為鄭習會卡軍購條例 藍指政治抹黑轉移焦點

圖為HIMARS海馬士多管火箭系統發射車。中央社

台立院外交國防委員會下周末排審國防特別條例法案，民進黨發言人李坤城今天說，國民黨主席鄭麗文 期盼的「鄭習會」遭拖延，軍購特別條例草案就被國民黨一直拖延；國民黨回應，民進黨用政治抹黑轉移焦點，不斷編造劇情轉移執政困境。

民進黨發言人李坤城今天表示，鄭麗文一心期盼的「鄭習會」遭到對岸一拖再拖，攸關國家安全的軍購特別條例草案就被國民黨一直拖延；且聲稱「鄭習會」對選舉「絕對大利多」，令人不禁懷疑，國民黨是否要讓軍購案淪為「鄭習會」的談判籌碼。

李坤城指出，國民黨內部並非沒有理性聲音，例如立法院正副院長韓國瑜、江啟臣 曾共同聲明「國防特別條例將是最優先審議議案」，台中市長盧秀燕 也公開表示支持國防預算；面對這些黨內懇切的呼籲，鄭麗文卻充耳不聞，執意擋到底。

李坤城表示，昨天立院協商已同意授權國防部簽署4項軍購發價書，這是好的開始，呼籲在野黨正視行政院提出的8年新台幣1.25兆元完整規劃，以回應主流民意；也正告國民黨立委應展現自主性，積極推動審查軍購特別條例，莫再為了一己之私，犧牲國家安全。

對於民進黨的質疑，國民黨發布新聞稿回應說，立院對涉及數千億元、甚至上兆元的國防特別預算進行審查，本來就是民主制度下最基本責任；民進黨卻動輒以「國安」之名要求在野黨照單全收，彷彿只要不依照民進黨的劇本鼓掌通過，就是「危害國安」。

國民黨表示，國防安全不應淪為政治攻防工具，更不能成為掩護政府預算不受監督的藉口。國民黨支持強化國防，也支持合理軍購，但對於龐大預算的內容、期程與效益，本來就應該嚴格審查、為人民把關。

國民黨指出，民進黨再次用毫無根據的政治抹黑轉移焦點，將立法院正常的法案審查程序扭曲為政治陰謀，這種操作只顯示民進黨已經從「抗中保台」變成「幻想保台」，不斷編造劇情轉移執政困境。