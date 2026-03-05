美參院委員會通過台美太空援助法案 國科會盼擴大交流

美參院委員會4日通過台美太空援助法案（TASA Act），擴大TASA與美國國家航空暨太空總署（NASA）的合作，並提供管道讓NASA人員自願赴TASA交流，進一步提升台灣太空實力。本報資料照片

美參院委員會通過「台美太空 援助法案」，國科會今天表示，國家太空中心（TASA）期待擴大與美方在衛星技術的交流，包括科學研究與地球觀測、太空探索、教育合作與人才培育等，可望讓台灣從「技術接受者」進階為「任務參與者」。

美參院委員會4日通過台美太空援助法案（TASA Act），擴大TASA與美國國家航空暨太空總署（NASA）的合作，並提供管道讓NASA人員自願赴TASA交流，進一步提升台灣太空實力；法案將提交參議院 全院審議。

法案需經美國參、眾兩院全院通過，並由總統簽署後才生效。眾議院 版本的「台美太空援助法案」已於2月初獲科學、太空暨科技委員會通過，下一步同樣是交付全院審議。

對此，國科會表示，TASA期待擴大並深化與美方在衛星技術的交流，包含科學研究與地球觀測、太空探索、教育合作與人才培育等面向。

在科學研究與地球觀測方面，國科會說明，雙方可深化地表天氣與太空天氣預報合作，美國與台灣曾合作過兩個氣象衛星計畫，台灣在氣象衛星領域已具備全球領先的軟硬體設計與數據處理能力，將會是NASA地球科學任務的最佳夥伴。

國科會指出，台美合作將可強化對全球劇烈天氣的預測精度，如颱風、颶風，並共同應對氣候變遷帶來的災害風險。

在太空探索上，國科會表示，隨著2026年美國阿提米絲2號（Artemis 2）任務進入關鍵階段，可將台灣目前正發展的「外太空探索計畫」進一步延展，與美國交流合作，拓展任務範圍。

就教育合作與人才培育方面，國科會說，期待與美國建立永續太空生態系，透過制度化的交流，如駐點研究計畫、技術顧問駐台等，縮短台灣與頂尖太空研究機構的技術差距，並儲備未來產業人才。

至於未來台美合作細節及預算規畫，國科會表示，將待進一步研議討論。