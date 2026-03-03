我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭麗文登美期刊提3支柱嚇阻：台灣不必選邊站

曼達尼推西皇后區開發 川普「有興趣」 皇后區民代審慎樂觀

鄭麗文登「外交事務」提3支柱嚇阻：台灣不必選邊站

記者鄭媁／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文。(記者戴永華／攝影)
國民黨主席鄭麗文。(記者戴永華／攝影)

國民黨主席鄭麗文今以「Taiwan Doesn't Have to Choose 台灣不必選邊站」為題，於國際權威戰略期刊「Foreign Affairs」發表專文。她強調，面對北京與華府在印太地區的競逐，台灣不應被迫陷入「選邊站」的二元對立框架，台灣真正的力量，在於保有戰略能動性與自主空間，「和平不是被動等待，而是需要嚇阻與對話並行的主動管理」。

鄭麗文在文中指出，台灣位居西太平洋戰略要衝，是全球供應鏈與半導體產業的核心節點，台海穩定不僅影響兩岸，更關乎全球經濟秩序與區域安全架構；台灣若能妥善處理兩岸關係，本身就是降低區域衝突風險的重要力量。

鄭麗文重申，國民黨的兩岸立場是堅持中華民國憲政體制，反對台灣獨立，以九二共識作為交流基礎；九二共識本質上是一種「戰略模糊」，提供雙方在不觸及主權爭議前提下進行對話的空間。

在國防政策上，鄭麗文提出「三支柱嚇阻」概念，包括有效軍力、專業且穩定的人才，以及避免誤判的溝通機制。她指出，單靠軍備堆疊無法創造和平，制度化危機管道與可預測的互動架構同樣是安全的一部分。

鄭麗文表示，台灣的民主制度與人權價值不可妥協，但維持和平不能僅依賴軍事嚇阻，更需要理性、可持續的兩岸機制，「真正強大的台灣，是能同時與北京與華府穩健合作的台灣」。

國民黨表示，未來將持續以務實理性的路線，向國際社會清楚說明台灣的和平方案，為兩岸穩定與區域安全負起責任。

世報陪您半世紀

國民黨 華府 鄭麗文

上一則

金馬困境 大陸海漂垃圾爆量 海委會擬訴諸國際

延伸閱讀

國民黨軍購案陷路線之爭 朱立倫系：應以9000億為目標

國民黨軍購案陷路線之爭 朱立倫系：應以9000億為目標
談「鄭習會」趙少康曝鄭麗文做到1點就成功 否則不如不去

談「鄭習會」趙少康曝鄭麗文做到1點就成功 否則不如不去
喊話支持者別怕被抹紅 蕭旭岑：川習會能 鄭習會為什麼不能？

喊話支持者別怕被抹紅 蕭旭岑：川習會能 鄭習會為什麼不能？
鄭麗文：228淪政治鬥爭廉價工具 是台灣人的恥辱

鄭麗文：228淪政治鬥爭廉價工具 是台灣人的恥辱

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
紐約街頭民眾遊行慶祝美國攻打伊朗，手持感謝川普總統標語。(路透) 路透通訊社

攻伊朗也針對中國 學者：川普「犧牲台灣」可能性降低

2026-03-01 14:56
台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

2026-02-24 17:07
愛國者3防空飛彈。(圖／本報系資料照)

專家：習近平無足夠經濟籌碼 讓川普取消高價值對台軍售

2026-02-28 11:00
即將成真火舞團團員楊立微（左）與表演家也是先生賴寬誌（右）登上「英國達人秀」，兼具美感與驚險的火舞演出令人敬佩，獲得評審賽門．考威爾（Simon Cowell）（中）的高評價肯定，也展現台灣表演者的能量。（即將成真火舞團提供）

台表演家楊立微苦練火舞20年登英國達人秀 腿毛燒掉血液不通不改其志

2026-02-25 17:47

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
美債大跳水 10年期殖利率突破4%

美債大跳水 10年期殖利率突破4%
全球約10%貨櫃船因荷莫茲海峽關閉滯留 伊朗放話：敢通過就開火

全球約10%貨櫃船因荷莫茲海峽關閉滯留 伊朗放話：敢通過就開火