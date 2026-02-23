我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市交通禁令解除 學校周二恢復到校上課

視艾普斯坦為「最好的朋友」英前駐美大使被捕

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

中央社東京23日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00

台駐日代表李逸洋今天表示，由於中國方面近年仿用活動名稱、甚至盜用照片混淆視聽，大阪僑界昨天達成共識，「大阪春節祭」從明年起將正式更名為「大阪台灣春節祭」，以明確區隔。

李逸洋在臉書發文表示，他近日參加在大阪中華學校熱鬧登場的大阪春節祭，現場擠滿人潮，估計全天至少吸引5000、6000人次參加。會場最吸睛的莫過於台灣美食小吃，鹽酥雞、牛肉麵、薑母鴨、刈包、胡椒餅、蔥抓餅等經典小吃香氣四溢，各攤位前大排長龍。

但他也表示，活動休息期間，多位僑領討論到名稱問題，據稱中國方面近年將原名「大阪中國春節祭」中的「中國」二字拿掉，改以與台灣活動一模一樣的名稱對外宣傳，甚至盜用我方活動照片充作宣傳素材，企圖魚目混珠，混淆視聽，行徑相當卑劣。

李逸洋表示，對此，大阪中華總會會長葉山祐造主動提議，明年起將活動正式更名為「大阪台灣春節祭」，以明確區隔。該提議獲得與會僑界代表與僑委會副委員長李妍慧一致支持。

他也提到，適逢眾議院大選剛落幕，不少議員仍忙於謝票行程，到場國會議員較往年減半，包括眾議員東徹、眾議員中山泰秀及參議員岡崎太出席。

其中，中山泰秀曾任外務副大臣與防衛副大臣，向來以堅定親台立場著稱，他的父親中山正暉曾任建設大臣，祖孫3代力挺台灣。中山泰秀雖在選區落敗，但於比例代表區復活當選，僑界人士紛紛上前祝賀。他在致詞中強調，未來將持續全力支持台灣對抗中國壓力，獲得現場熱烈掌聲。

世報陪您半世紀

春節 眾議員 眾議院

上一則

富察遭中國判刑3年 何時可獲釋仍無消息

延伸閱讀

北上廣春節文旅成績單出爐 旅遊收入皆增長兩位數

北上廣春節文旅成績單出爐 旅遊收入皆增長兩位數
春節遊大理「住醫院」109元1晚 當事人：性價比極高

春節遊大理「住醫院」109元1晚 當事人：性價比極高
中國春節出境遊火爆 荷蘭梵谷博物館也遭中客「占領」

中國春節出境遊火爆 荷蘭梵谷博物館也遭中客「占領」
我喜歡春節

我喜歡春節

熱門新聞

海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策
好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元

好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元
從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國