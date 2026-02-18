我的頻道

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

印度大學把中國機器狗說成自研 AI峰會攤位遭斷電清場

賴清德被嘔吐物波及 廖大乙：今年國運恐不佳

記者游振昇／台中即時報導
賴清德到台南祀典武廟拜年發紅包，廟方主委將嘔吐物噴濺到一旁的賴清德。(記者袁志豪／攝影)
今(19)天是農曆大年初三，民俗專家廖大乙表示，初三是「人日」也是「神日」，建議民眾打電話問候一下久未問候的親友，主動出擊，為自己創造機會，獲得貴人幫忙。

賴清德總統昨到台南祀典武廟拜年發紅包，廟方主委疑因被家人感染諾羅病毒，忍不住嘔吐，且嘔吐物噴濺到一旁的賴清德總統，廖大乙表示，這代表總統被吐口水，今年國運恐不佳。

廖大乙說，今年適合往東、西方向參拜，蛇豬猴虎狗等5生肖人士，大年初三，帶棗子、桂圓、生仁、橘子、蘋果等5寶到廟裡或往東、西向參拜，可大發利市。

廖大乙表示，初三是一年中的精氣神、日月星、天地人，是「神日」跟「人日」，如果去年身體不健康、事業不如意、財力不順的人，可在初三上午7點後至下午5點前，準備棗子、桂圓、生仁，即「找貴人」，加橘子、蘋果，大吉大利又平安，到廟裡拜拜，向神報告，或「見天」找供桌、雙手合十，敬奉「精氣神、日月星、天地人」，祈求精神飽滿，新年丙午年大發利市，馬上發財、馬上成功，「找貴人」平安又順利。

廖大乙表示，今年的大利方是東方及西向，平日有在拜拜的人，可帶棗子、桂圓、生仁及橘子、蘋果「五寶」到廟裡拜拜，若平日沒有宗教信仰的人，可放供桌，朝東方或西向，雙手合十敬奉，就能「找貴人」協助，大吉大利又平安。

