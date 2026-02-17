鄭麗文撞鐘「2度劇烈抖動」 國民黨：強烈感受到神明感召

我的頻道

記者李成蔭／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）除夕出席法鼓山「法鼓山除夕撞鐘．為世界祈福活動」；過程中被網友發現，手中紅繩「2度劇烈抖動」，差點站不穩。（記者林伯東／攝影）
國民黨主席鄭麗文（中）除夕出席法鼓山「法鼓山除夕撞鐘．為世界祈福活動」；過程中被網友發現，手中紅繩「2度劇烈抖動」，差點站不穩。（記者林伯東／攝影）

國民黨主席鄭麗文昨天出席由法鼓山在新北金山舉行的除夕撞鐘祈福活動，她於敲擊環節時，手中紅繩「2度劇烈抖動」，畫面引發熱議。國民黨回應，鄭麗文一向虔誠向佛，昨祈願感受到神明感召，她心頭震動、感受強烈，誓願會善盡責任，為民監督執政黨，也祈求神明保佑。

新年到來，不少政治人物也於過年期間參與各類祈福活動；法鼓山昨晚舉行「除夕撞鐘‧為世界祈福活動」，由法鼓山方丈和尚果暉法師、副住持果醒法師及台總統賴清德帶領全民祈願，鄭麗文也出席參與。

前3響禮由賴清德引領祈願，鄭麗文則與方丈和尚果暉法師、環境部長彭啓明、考試委員鄧家基等人共同敲擊最後3響，在敲響法華鐘第108響前祈福時，鄭麗文握著的紅色繩子突然震動，鄭麗文身體微傾緊握紅繩，不讓繩子脫手；敲下第108響後，鄭麗文手中的紅繩再度抖動，且幅度更大，不只她差點站不穩，還嚇到隔壁的鄧家基。紅繩兩度「抖動」畫面一出，引發網友熱議。

國民黨回應，有關鄭麗文手握紅繩劇烈抖動一事，原為鄭麗文與神明間的互動，不足為外人道，但眾多媒體殷殷垂問，因此簡要回應。鄭麗文一向虔誠向佛，昨天除夕夜在法鼓山撞鐘時，誠心為台灣這片土地和人民祈願國泰民安、兩岸和平、遠離戰火，強烈感受到神明的感召，回應她虔心祝禱；她心頭震動、感受強烈，誓願會善盡最大在野黨主席的責任，為人民好好監督執政黨，也祈求神明的引導保佑祝福。

鄭麗文 國民黨 賴清德

澎湖縣長陳光復摔下樓梯重傷 動開腦手術..未來3天是關鍵

