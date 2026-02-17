鄭麗文撞鐘「2度劇烈抖動」 國民黨：強烈感受到神明感召

國民黨主席鄭麗文（中）除夕出席法鼓山「法鼓山除夕撞鐘．為世界祈福活動」；過程中被網友發現，手中紅繩「2度劇烈抖動」，差點站不穩。（記者林伯東／攝影）

國民黨 主席鄭麗文 昨天出席由法鼓山在新北金山舉行的除夕撞鐘祈福活動，她於敲擊環節時，手中紅繩「2度劇烈抖動」，畫面引發熱議。國民黨回應，鄭麗文一向虔誠向佛，昨祈願感受到神明感召，她心頭震動、感受強烈，誓願會善盡責任，為民監督執政黨，也祈求神明保佑。

新年到來，不少政治人物也於過年期間參與各類祈福活動；法鼓山昨晚舉行「除夕撞鐘‧為世界祈福活動」，由法鼓山方丈和尚果暉法師、副住持果醒法師及台總統賴清德 帶領全民祈願，鄭麗文也出席參與。

前3響禮由賴清德引領祈願，鄭麗文則與方丈和尚果暉法師、環境部長彭啓明、考試委員鄧家基等人共同敲擊最後3響，在敲響法華鐘第108響前祈福時，鄭麗文握著的紅色繩子突然震動，鄭麗文身體微傾緊握紅繩，不讓繩子脫手；敲下第108響後，鄭麗文手中的紅繩再度抖動，且幅度更大，不只她差點站不穩，還嚇到隔壁的鄧家基。紅繩兩度「抖動」畫面一出，引發網友熱議。

國民黨回應，有關鄭麗文手握紅繩劇烈抖動一事，原為鄭麗文與神明間的互動，不足為外人道，但眾多媒體殷殷垂問，因此簡要回應。鄭麗文一向虔誠向佛，昨天除夕夜在法鼓山撞鐘時，誠心為台灣這片土地和人民祈願國泰民安、兩岸和平、遠離戰火，強烈感受到神明的感召，回應她虔心祝禱；她心頭震動、感受強烈，誓願會善盡最大在野黨主席的責任，為人民好好監督執政黨，也祈求神明的引導保佑祝福。