我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

一洲焦點／艾案天下大亂？美就業報告、國會護台

高金遭限制出境 藍委：賴辦她只要「莫須有」3個字

台灣新聞組／即時報導
無黨籍立委高金素梅（中）與助理張俊傑涉貪汙詐領國會助理費等案，高金11日移送北檢時身體不適就醫，檢方依貪汙罪限制出境出海，擇期複訊。（記者曾原信／攝影）
無黨籍立委高金素梅（中）與助理張俊傑涉貪汙詐領國會助理費等案，高金11日移送北檢時身體不適就醫，檢方依貪汙罪限制出境出海，擇期複訊。（記者曾原信／攝影）

無黨籍立委高金素梅被控與助理張俊傑等人詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，辦公室、住處遭搜索；高金昨移送北檢時身體不適就醫，檢方依貪汙罪限制出境出海，擇期複訊，張則涉貪汙重罪有逃亡、串證之虞，檢方聲請羈押禁見獲准。藍委羅智強表示，賴清德總統要辦高金，根本不需3大案，只要「莫須有」3個字。

國民黨文傳會主委吳宗憲昨籲檢調毋枉毋縱，而作為並肩作戰的戰友，國民黨全力協助與聲援高金素梅。

中廣前董事長趙少康說，司法不該變成政治打手，國安更不應成為打擊異己工具。高金素梅一向是問政犀利、監督力道很強的立委，問政直指問題核心、敢講真話，檢調選在這個時間點出手，是不是有人想用司法的壓力，讓她不敢再發聲，讓其他立委產生寒蟬效應。

有國民黨立委說，去年大罷免第二階段結束不久，綠營內部就傳出，以賴總統鬥爭到底的政治性格，會用司法手段瓦解在野團結，還傳出鎖定縣市長參選人及立委等8人。高金遭搜索約談，許多藍委人人自危，國安出手當然有高層指導，當然與今年選舉有關。

民進黨立委王世堅日前表示相信高金素梅是「台灣派」，引發支持者炸鍋。王世堅昨說，他循循善誘，希望能化敵為友，讓無黨籍的高金加入台灣派，有何不對？他強調，真正的「台灣派」是把台灣愈做愈大、化干戈為玉帛、化敵為友，「哪有說愈做愈小，切到就剩1450」。

據了解，張俊傑最早期是立委林正杰辦公室團隊成員，之後加入高金團隊，高金2001年投入政治界，張是得力左右手、操盤手，曾擔任國會辦公室主任，被調查局認定是涉及3案關鍵角色，其中人頭助理費涉案情節明確，他到案後對案情避重就輕，遭檢方聲押獲准。

另外，張實質掌控台灣原住民多族群文化交流協會，主理核心業務，該協會曾舉辦多屆百步穿楊全國原住民族傳統射箭賽，2014年至2018年間涉向原民會及中油、台電等國營企業申請「敦親睦鄰」經費補助款千萬元，並且透過某某多媒體負責人陳正順、原音重現音樂社負責人張智傑等人開立假發票，浮報預算或沒有舉辦活動，詐取補助款。

張俊傑是金曲歌王Matzka岳父，涉以女兒雲雅舜的帳戶供協會洗錢，隱匿犯罪所得；雲涉洗錢罪台幣50萬元（約1.6萬美元）交保。檢調持續追查助理費、補助款是否被當成「小金庫」挪為私用。

高金素梅 原住民 國民黨

上一則

高金素梅助理涉貪羈押上銬搭囚車 確定獄中過年

延伸閱讀

高金素梅助理涉貪羈押上銬搭囚車 確定獄中過年

高金素梅助理涉貪羈押上銬搭囚車 確定獄中過年
台立委高金素梅身體不適擇期訊問 助理張俊傑羈押禁見

台立委高金素梅身體不適擇期訊問 助理張俊傑羈押禁見
讚立委高金素梅監督力道強 趙少康：有人想用司法壓力讓她不敢發聲？

讚立委高金素梅監督力道強 趙少康：有人想用司法壓力讓她不敢發聲？
國安辦案 高金素梅被控3罪遭搜索 偵訊身體不適急送醫

國安辦案 高金素梅被控3罪遭搜索 偵訊身體不適急送醫

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35

超人氣

更多 >
「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「批中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「批中國戰袍的叛徒」
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返