高金遭限制出境 藍委：賴辦她只要「莫須有」3個字

無黨籍立委高金素梅（中）與助理張俊傑涉貪汙詐領國會助理費等案，高金11日移送北檢時身體不適就醫，檢方依貪汙罪限制出境出海，擇期複訊。（記者曾原信／攝影）

無黨籍立委高金素梅 被控與助理張俊傑等人詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民 多族群文化交流協會補助款，辦公室、住處遭搜索；高金昨移送北檢時身體不適就醫，檢方依貪汙罪限制出境出海，擇期複訊，張則涉貪汙重罪有逃亡、串證之虞，檢方聲請羈押禁見獲准。藍委羅智強表示，賴清德總統要辦高金，根本不需3大案，只要「莫須有」3個字。

國民黨 文傳會主委吳宗憲昨籲檢調毋枉毋縱，而作為並肩作戰的戰友，國民黨全力協助與聲援高金素梅。

中廣前董事長趙少康說，司法不該變成政治打手，國安更不應成為打擊異己工具。高金素梅一向是問政犀利、監督力道很強的立委，問政直指問題核心、敢講真話，檢調選在這個時間點出手，是不是有人想用司法的壓力，讓她不敢再發聲，讓其他立委產生寒蟬效應。

有國民黨立委說，去年大罷免第二階段結束不久，綠營內部就傳出，以賴總統鬥爭到底的政治性格，會用司法手段瓦解在野團結，還傳出鎖定縣市長參選人及立委等8人。高金遭搜索約談，許多藍委人人自危，國安出手當然有高層指導，當然與今年選舉有關。

民進黨立委王世堅日前表示相信高金素梅是「台灣派」，引發支持者炸鍋。王世堅昨說，他循循善誘，希望能化敵為友，讓無黨籍的高金加入台灣派，有何不對？他強調，真正的「台灣派」是把台灣愈做愈大、化干戈為玉帛、化敵為友，「哪有說愈做愈小，切到就剩1450」。

據了解，張俊傑最早期是立委林正杰辦公室團隊成員，之後加入高金團隊，高金2001年投入政治界，張是得力左右手、操盤手，曾擔任國會辦公室主任，被調查局認定是涉及3案關鍵角色，其中人頭助理費涉案情節明確，他到案後對案情避重就輕，遭檢方聲押獲准。

另外，張實質掌控台灣原住民多族群文化交流協會，主理核心業務，該協會曾舉辦多屆百步穿楊全國原住民族傳統射箭賽，2014年至2018年間涉向原民會及中油、台電等國營企業申請「敦親睦鄰」經費補助款千萬元，並且透過某某多媒體負責人陳正順、原音重現音樂社負責人張智傑等人開立假發票，浮報預算或沒有舉辦活動，詐取補助款。

張俊傑是金曲歌王Matzka岳父，涉以女兒雲雅舜的帳戶供協會洗錢，隱匿犯罪所得；雲涉洗錢罪台幣50萬元（約1.6萬美元）交保。檢調持續追查助理費、補助款是否被當成「小金庫」挪為私用。