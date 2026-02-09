游錫堃自曝曾是林宅血案嫌疑人 至今仍心有餘悸

立法院前院長游錫堃自曝「曾經是林宅血案嫌疑人」，在臉書貼出舊報紙，文中影射並遭到調查的就是他，40多年了，至今心有餘悸。(取材自游錫堃臉書)

改編自1980年林宅血案的電影「世紀血案」未經事件當事人同意授權下拍攝，引發議論。立法院前院長游錫堃昨天在臉書貼出當年舊報紙，文中指出涉及林義雄母女血案的嫌疑人，警方查訪「 高高瘦瘦的青年」可疑人物，影射的就是游錫堃，他說，只差沒有寫出名字，「40多年了！至今心有餘悸，林家如何能心平？」

林宅血案發生在1980年2月28日，被害人是當時因美麗島事件受審省議員林義雄的母女。案發當天，林義雄的母親游阿妹、7歲雙胞胎女兒林亮均與林亭均在住處慘遭殺害，只有9歲的長女林奐均身受刀傷搶救下生還。

究意誰是兇手近日引發討論。游錫堃昨天在臉書貼出1980年3月4日中華日報的舊報紙剪報，警方查訪一位高瘦的可疑人物，報載雖未點名，但指出警方查訪的「特定對象人物，現年33歲、宜蘭縣人、某專科學校畢業，身高174公分，體重約52公斤」。

報載又說，此人原有意參選省議員，經協調後讓步，並「曾在林義雄競選省議員期間擔任重要角色」，其實影射的就是游錫堃，完全符合上述條件，事後遭到調查局約談20幾次，最後因案發當天，他都在公司上班，提出不在場證明，免遭誣陷。

前省議員謝三升更曾經對他說「為了突顯黨外內亂，你是林宅血案最理想的兇手」，如今游錫堃回憶此事，不禁感慨昨在臉書貼文，「我曾經是「林宅血案」嫌疑人！只差沒有寫出名字。」「40多年了！我至今都還心有餘悸，林家如何能心平呢？」甚至偶爾會做惡夢。