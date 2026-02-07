我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李文亮逝世6周年 其微博已成中國網友哭牆

米蘭冬奧／首輪失誤 谷愛淩仍晉級女子坡障決賽

盧秀燕、鄭麗文擬接力訪美 政治盤算冷熱大不同

記者陳熙文／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中市長盧秀燕（左）與國民黨主席鄭麗文（右）都計畫在今年上半年訪問美國華盛頓。（本報系資料照）
台中市長盧秀燕（左）與國民黨主席鄭麗文（右）都計畫在今年上半年訪問美國華盛頓。（本報系資料照）

台中市長盧秀燕預計3月訪問美國華盛頓等東部大城市，知情人士說，盧秀燕此行雖然有為2028選戰試水溫的意味，但為避免美方人士困擾，盧團隊仍努力要降低政治味。有別於盧秀燕要淡化政治色彩，知情人士說，也計畫在上半年與中國國家主席習近平會面後訪美的國民黨主席鄭麗文，選擇先中後美，則是要盼在與習近平會面後，增添訪美的底氣。

盧秀燕在2024年第一任市長任期內就曾經訪美。不過，當時是以美西為主，除了城市交流，拜訪僑界也成為當時十分重要的一環；而這次盧秀燕擬在「春暖花開」的3月訪問美國東部，鎖定紐約、華盛頓等東部大城市，有極大政治意義，因此也被外界視為2028總統大選試水溫。

知情人士表示，盧秀燕的身分敏感，會有這樣的聯想，也不完全是空穴來風，但總統大選的時程尚早，盧秀燕也還不確定是否參選，這次的訪問行程主要還是以市政交流為優先。

知情人士表示，盧秀燕團隊積極想要淡化此次訪美的政治色彩，主要是如果政治色彩過重，恐影響到美國的行程安排，可能讓計畫見面的學者、智庫等認為是在為盧秀燕做政治背書；另外，他也指出，盧秀彥也希望避免陷入「侯友宜困境」，指新北市長侯友宜2023年請假訪美，即被批評是利用市府資源在參選，盧秀燕也不希望這次的訪美行程會收到同樣的批評。

有別於盧秀燕的選戰思考，同樣規劃在上半年訪問美國華盛頓的鄭麗文，行程規劃還是視「鄭習會」的結果來做議題設定和時程安排。

知情人士表示，鄭麗文要先跟習近平討論大戰略，之後才有信心去跟美國人談，所以訪中行能夠得到什麼變得格外重要，否則鄭麗文沒有底氣訪美。

不過，知情人士也表示，在平衡美中關係之下，國民黨內部也對鄭麗文這麼快就要訪中表達出疑慮，認為「是不是跑得太快了？」但據了解，鄭麗文對訪問中國顯得非常有信心，認為能夠達到預期的成果。

▼收聽一洲焦點Podcast：

盧秀燕 鄭麗文 習近平

上一則

台美關稅協議簽署 江啟臣：預計2月中、立院應可盡速批准

下一則

蕭旭岑酸谷立言只略大於科長 江啟臣：是大使、中將層級

延伸閱讀

台美關稅協議簽署 江啟臣：預計2月中、立院應可盡速批准

台美關稅協議簽署 江啟臣：預計2月中、立院應可盡速批准
盧秀燕擬3月訪美 涉外人士：美要試探是否維持台灣親美路線

盧秀燕擬3月訪美 涉外人士：美要試探是否維持台灣親美路線
會晤王滬寧 蕭旭岑：表達「原汁原味」九二共識

會晤王滬寧 蕭旭岑：表達「原汁原味」九二共識
三顧茅「盧」 AIT半個月3訪盧秀燕 廖偉翔：賴清德最害怕事發生了

三顧茅「盧」 AIT半個月3訪盧秀燕 廖偉翔：賴清德最害怕事發生了

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣