盧秀燕、鄭麗文擬接力訪美 政治盤算冷熱大不同

台中市長盧秀燕（左）與國民黨主席鄭麗文（右）都計畫在今年上半年訪問美國華盛頓。（本報系資料照）

台中市長盧秀燕 預計3月訪問美國華盛頓等東部大城市，知情人士說，盧秀燕此行雖然有為2028選戰試水溫的意味，但為避免美方人士困擾，盧團隊仍努力要降低政治味。有別於盧秀燕要淡化政治色彩，知情人士說，也計畫在上半年與中國國家主席習近平 會面後訪美的國民黨主席鄭麗文 ，選擇先中後美，則是要盼在與習近平會面後，增添訪美的底氣。

盧秀燕在2024年第一任市長任期內就曾經訪美。不過，當時是以美西為主，除了城市交流，拜訪僑界也成為當時十分重要的一環；而這次盧秀燕擬在「春暖花開」的3月訪問美國東部，鎖定紐約、華盛頓等東部大城市，有極大政治意義，因此也被外界視為2028總統大選試水溫。

知情人士表示，盧秀燕的身分敏感，會有這樣的聯想，也不完全是空穴來風，但總統大選的時程尚早，盧秀燕也還不確定是否參選，這次的訪問行程主要還是以市政交流為優先。

知情人士表示，盧秀燕團隊積極想要淡化此次訪美的政治色彩，主要是如果政治色彩過重，恐影響到美國的行程安排，可能讓計畫見面的學者、智庫等認為是在為盧秀燕做政治背書；另外，他也指出，盧秀彥也希望避免陷入「侯友宜困境」，指新北市長侯友宜2023年請假訪美，即被批評是利用市府資源在參選，盧秀燕也不希望這次的訪美行程會收到同樣的批評。

有別於盧秀燕的選戰思考，同樣規劃在上半年訪問美國華盛頓的鄭麗文，行程規劃還是視「鄭習會」的結果來做議題設定和時程安排。

知情人士表示，鄭麗文要先跟習近平討論大戰略，之後才有信心去跟美國人談，所以訪中行能夠得到什麼變得格外重要，否則鄭麗文沒有底氣訪美。

不過，知情人士也表示，在平衡美中關係之下，國民黨內部也對鄭麗文這麼快就要訪中表達出疑慮，認為「是不是跑得太快了？」但據了解，鄭麗文對訪問中國顯得非常有信心，認為能夠達到預期的成果。

