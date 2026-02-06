我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道瓊指數盤中突破5萬點

TrumpRx網站上線可直接向藥廠買藥…今日5件事

藍擬3月底民調決定中市長提名 江啟臣：違背協議

中央社台北6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台立法院副院長江啟臣。記者陳敬丰／攝影
台立法院副院長江啟臣。記者陳敬丰／攝影

台中市長人選未決，國民黨今天表示，擬於3月底前最後一周完成民調。有意參選的立法院副院長江啟臣表示，黨中央對外宣布民調時間，明顯違背提名協議中「不對外公布民調時間」等內容，請黨中央立即對外說明並澄清。

國民黨備戰年底縣市長選戰，在台中市長部分，立法院副院長江啟臣和國民黨立委楊瓊瓔都有意爭取參選提名。江啟臣日前已簽署黨中央的提名協議，楊瓊瓔也表示會簽署；基層民代希望可儘速定於一尊，讓台中市政與建設得以延續。

國民黨今天發布新聞稿指出，有關台中市長提名，經過充分溝通和說明，有意參選的江啟臣、楊瓊瓔皆已簽署協議；未來根據協議事項，中央提名協調小組將儘速邀集江啟臣、楊瓊瓔，挑定3家民調機構和檔期，擬於3月底前最後一周，3月25日至3月31日完成民調作業。

楊瓊瓔透過新聞稿表示，她與江啟臣先前即同步表態，願意簽署同意黨中央的提名協議，顯示雙方對於「團結一心」已有共識。經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬於3月25日至3月31日期間進行。

楊瓊瓔指出，透過制度，將競爭清楚地放進軌道，是民主政治應有的樣貌，她對此抱持正面態度，也樂見其成；此一安排對所有參與者而言都是公平的，也符合公開、公正的原則；更重要的是，民調時間與方式已經明確，有助於安定基層情緒，也讓台中市長提名有清楚、穩定的方向。

不過，江啟臣稍晚發布聲明指出，他基於尊重黨中央，於第一時間收到中央提名協調小組台中市長候選人提名協議事項，即行簽署同意並回傳黨中央；但今天黨中央對外宣布「擬於3月底前的最後一周完成民調作業」，已明顯違背協議內容的「不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

江啟臣表示，他除於1月16日外，之後從未參與任何協調會議，黨中央亦未向他確認，當然無所謂「同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，更無所謂共識，否則即與協議有違，不容混淆，故特此澄清，並請黨中央對外公開說明。

江啟臣指出，此無疑是對外公開民調時間，讓民意調查受到外力介入，導致民調結果失真。黨中央發布的訊息竟與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。

民調 江啟臣 國民黨

上一則

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

延伸閱讀

三顧茅「盧」 AIT半個月3訪盧秀燕 廖偉翔：賴清德最害怕事發生了

三顧茅「盧」 AIT半個月3訪盧秀燕 廖偉翔：賴清德最害怕事發生了
九二共識促統？藍：無關一國兩制與統一 賴清德造謠

九二共識促統？藍：無關一國兩制與統一 賴清德造謠
黑白集／國民黨須認清 勝選才是硬道理

黑白集／國民黨須認清 勝選才是硬道理
美台經貿重磅進展 江啟臣曝：對美關稅協議預計月中簽署

美台經貿重磅進展 江啟臣曝：對美關稅協議預計月中簽署

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
嘉義市東區林森東路上一棟純白歐式豪宅，外觀5層樓、附設小閣樓與紅色屋頂，氣派十足，長年成為在地人眼中的地標，被封為「嘉義白宮」。這棟屋齡逾30年的豪宅，荒廢10多年，去年底轉手，以總價逾6千萬元售出。(記者魯永明／攝影)

「嘉義白宮」神秘歐式豪宅隱身鬧區荒廢13年 車界聞人6千萬買下

2026-02-03 19:48
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要
好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心

好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心
涉15億美元非法毒品交易 華人大毒梟終被捕

涉15億美元非法毒品交易 華人大毒梟終被捕
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角