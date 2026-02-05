陸籲兩岸海空直航正常化 陸委會：沒團客 飛一班賠一班

我的頻道

台灣新聞組／即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華表示，希望台灣方面正視航空、航運業界和民眾的呼聲和需求，也提及陸方將積極做好兩岸春節加班機準備工作。（中新社）
國共兩黨智庫論壇召開後，陸方宣布將開放上海居民赴金門、馬祖旅遊，論壇的共同意見也提出，要盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化。大陸國台辦發言人陳斌華昨(5)日表示，希望台灣方面正視航空、航運業界和民眾的呼聲和需求，早日改變錯誤的做法。陸委會則說，經航空公司評估，沒有觀光團旅客，「飛一班賠一班」。

陳斌華昨日上午表示，「國共兩黨智庫論壇：兩岸交流合作前瞻」共同意見建議盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化，是順應民意、為民興利之舉。「希望台灣方面正視航空、航運業界和民眾的呼聲和需求，早日改變錯誤的做法」。陳斌華也強調，「我們將會同有關部門認真落實國共兩黨智庫論壇形成的共同意見，爭取盡快將有關成果落地」，另也提及大陸有關方面將積極做好兩岸春節加班機準備工作。

陸委會發言人梁文傑昨日指，兩岸過去之所以有這麼多航點，是因為團體旅遊的客源，目前團體旅遊若無往前走，「客源我看不會很多」，他聲稱「航空公司的評估都是覺得如果沒有團客，光靠台商是飛一班賠一班」。

而陳斌華昨日還提到，一年多來福建居民赴金門、馬祖旅遊人數累計逾廿萬人次，為金馬旅遊業界帶來了實實在在的利益，不過梁文傑昨日回應，金馬小三通於疫後開放觀光時，台灣從來沒有限制哪一省才能來金馬，是大陸自己只把福建開放，因此不會把上海的開放當作對岸恩惠，他並指對岸此次政治操作明顯。而現在大陸開放上海民眾到金馬旅遊，「該怎麼正常處理，就正常處理」，他也認為尚待評估是否有吸引力。

梁文傑也表示，大陸居民經小三通到金馬觀光，2019年是30萬人，去年則只有19萬人，一直沒有恢復疫情前的水準。

