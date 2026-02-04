會王滬寧 蕭旭岑：台主流民意盼兩岸以和平方式解決爭端

我的頻道

記者鄭媁／台北即時報導
中國全國政協主席王滬寧（右）今日上午在北京人民大會堂新疆廳會見國民黨副主席蕭旭岑。（記者陳政錄／攝影）
中國全國政協主席王滬寧（右）今日上午在北京人民大會堂新疆廳會見國民黨副主席蕭旭岑。（記者陳政錄／攝影）

國民黨副主席蕭旭岑今在北京人民大會堂接受中國全國政協主席王滬寧會面。他表達，台灣的主流民意不希望兩岸衝突，兩岸應以和平方式解決爭端。王滬寧鄭重告訴他，中國一直的首要目標是兩岸和平，但台獨是中國無法接受的紅線。蕭說，台獨違反台灣人利益，國民黨也堅決反對台獨。

蕭旭岑在臉書發文指出，他向王滬寧表達，海峽兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識，這就是大家都熟知的「九二共識」、反對「台獨」，這是兩岸能繼續交流的共同政治基礎。同時，兩岸同胞更有共同的血緣、文化、歷史、情感，「去中國化」在台灣始終無法成功，就是因為中華意識是台灣人的魂，中華文化是台灣人的體，中華民族是台灣人的根。

蕭旭岑說，他表達，絕大多數台灣民眾希望兩岸維持溝通管道，持續交流交往。尤其是透過適當的溝通平台，解決兩岸在交流中衍生的各項問題，消弭因為交流不夠產生的各種誤解。國民黨責無旁貸，願意擔負起這樣的責任，協助台灣各個產業加強與中國合作，進一步促成兩岸和諧、交融，互利、雙贏。

蕭旭岑說，台灣有些人一直希望他們訪問中國時，要刻意強調分歧，好像這樣才能得到尊重，他很不以為然，這也不是多數台灣人的想法。台灣與中國在過去幾十年的發展中，各自達成許多成就，過去的經驗顯示，只有求同存異，甚至聚同化異，才能夠贏得彼此的尊重，進一步共創雙贏。這是兩岸當前應該追求的目標。

蕭旭岑指出，兩岸雖各自採取的制度，生活方式及價值經驗不同，但大家都是炎黃子孫，同屬中華民族，大家都是同胞，彼此血緣相依，情感共通，沒有人希望走向兵戎相見。絕大多數台灣民眾已經逐漸了解，所謂「抗中保台」，真相其實是「媚美賣台」，並不符合台灣人民利益，台灣民眾絕對不希望兩岸走向衝突。

蕭旭岑說，當前，世界面臨百年未有的大變局，國際關係更是急遽變化，從俄烏戰爭到中東地區的衝突，許多家園遭到砲火摧殘、親人分離的痛苦，更讓許多台灣民眾感受到，兩岸關係和平穩定格外重要。這顯現在最近台灣多項民調，希望維持兩岸關係，避免發生衝突，不希望看到自己親人上戰場，是絕對的主流民意。

蕭旭岑說，國民黨希望兩岸要交流，要合作，更要避免戰爭的風險，用交流取代對抗，用協商取代衝突，兩岸的中國人，要比其他國家更有智慧，在共同的血緣、文化、歷史、情感，以及共同的政治基礎下，讓兩岸透過和平的方式解決爭端，兩岸共同致力振興中華，才能讓彼此有更安全、更美好的未來。

