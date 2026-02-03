國共智庫論壇「意見」 陸委會：走回依賴中共老路

我的頻道

中央社台北3日電
陸委會3日晚批評，國共兩黨提出共同意見是配合中共融台及統戰政策，走回西進、依賴中共老路。（本報系資料照）
國共智庫論壇今天在北京落幕，論壇總結提出5個面向、15項共同意見。陸委會晚間批評，國共兩黨提出共同意見是配合中共融台及統戰政策，走回西進、依賴中共老路。

國民黨國政基金會副董事長李鴻源於論壇總結時提出5個面向、15項共同意見，分別為推動恢復兩岸人員往來正常化、加強兩岸新興產業領域合作、探索兩岸醫療康養合作新路徑、深化兩岸環保領域交流合作、強化兩岸防災減災合作。

大陸委員會（陸委會）3日晚批評，國共兩黨的共同意見是配合中共融台及統戰政策，走回西進、依賴中共老路，中共做法企圖繞過台灣政府公權力，製造台灣內部分化及矛盾、誤導國人認知。政黨交流不應背離台灣主流民意，應避免配合中共統戰、混淆國際視聽。

陸委會表示，目前兩岸關係癥結在於中共對台極限施壓、敵意有增無減。國民黨無視中共意圖消滅中華民國、併吞台灣，執意與中共合辦國共智庫論壇，在「九二共識反台獨」政治前提下發布共同意見，誆稱推動解除政府對兩岸人員往來的人為限制等，這是倒果為因，政府絕不會接受。

陸委會強調，兩岸人員無法正常往來的人為障礙為中共造成。中國不斷增修國安新規，對於赴陸旅遊構成威脅，政府秉持兩岸觀光健康有序、雙向平衡、旅遊安全及觀光小兩會（台旅會、海旅會）先溝通等4個政策沒有改變，「我方台旅會已於去年2月正式去函海旅會表達溝通的意願，請陸方海旅會回覆我方」。

共同意見提到加強兩岸新興領域合作。陸委會表示，台灣經貿戰略為「立足台灣、台灣加一、布局全球、行銷全世界」，協助台灣產業穩健走向國際，以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈的關係地位、安全韌性及主體性。

陸委會指出，中國利用自由貿易體系補貼企業，部分產業產能過剩，低價傾銷造成不公平貿易行為，兩岸新興產業及環保領域交流合作只是希望拉攏台灣資金、技術及人才赴陸，協助中國產業及經濟發展、對抗經濟下滑困境，看不出來對台灣有什麼幫助。

陸委會提到，兩岸兩會（海基會、海協會）於2014年3月簽署兩岸氣象及地震監測合作等2項協議，提升兩岸地震防災減災及氣象監測預報與災害預測能力，對岸應積極落實協議，恢復雙方業務主管部門聯繫機制，確實保障兩岸人民福祉及生命財產安全。

