美麗島民調╱賴清德信任度上升 出現「黃金交叉」

記者周佑政／台北即時報導
台灣總統賴清德。（記者蘇健忠／攝影）
台灣總統賴清德。（記者蘇健忠／攝影）

美麗島電子報今天發布1月最新國政民調，賴清德總統的信任度出現「黃金交叉」，獲得46.9%民眾信任，比上月增加4.3個百分點，43.3%不信任；回復到去年6月暨大罷免投票前一個月的信任評價。民調也顯示，有46.0%對賴總統整體執政表示滿意，比上月增加5.4個百分點，48.0%不滿意。

美麗島電子報指出，調查顯示，不滿意賴總統執政的民眾，自去年7月以來首度低於5成，而民眾本月對賴總統的執政表現評價則非常分歧，但已接近去年6月暨大罷免投票前一個月的執政滿意度。

針對行政院長卓榮泰整體施政表現，民調顯示，43.2%滿意，比上月增加5.1個百分點，42.3%不滿意則比上月減少2.0個百分點，未明確回答的有14.6%。

美麗島電子報表示，民眾本月對卓揆的施政評價已見逆轉，但非常分歧。此外，滿意卓榮泰施政表現的民眾是去年5月以來首度高於不滿意，並與去年4月的滿意度評價幾乎相同。

在政黨好感度方面，民調顯示，43.9%對民進黨有好感，比上月增加5.6個百分點，45.0%對民進黨反感，比上月減少4.9個百分點，未明確回答有11.2%。

民調顯示，34.4%對國民黨有好感，比上月略減0.7個百分點，49.9%對國民黨反感，比上月微增0.4個百分點，未明確回答的有15.7%。此外，30.8%對民眾黨有好感，比上月減少2.1個百分點，51.8%對民眾黨反感，比上月增加4.1個百分點，未明確回答有17.5%。

這份民調是由美麗島電子報委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

