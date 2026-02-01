台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

我的頻道

記者石秀華／高雄即時報導
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞行人70歲林姓男子及其妻子，馬未道歉反揮拳暴打林男，妻喊救命，簡姓男大生路過相救，和馬男扭打負傷將他壓制扭送警方；簡男今出面受訪，臉、手還貼著膠帶，曝當下第一時間反應指「見老先生被暴打滿臉血，不救人過意不去」。

影片來源：聯合新聞網

就讀中部某大學資工系的簡姓男大生（21歲）今天上午出面接受媒體採訪，雖已事隔2天，但雙手和臉部仍貼著膠帶，臉上還看得到動手打人的馬姓男子留下的指甲抓痕及用安全帽K他留下的傷勢。

簡男陳述當天事發經過指，前天下午4時許騎機車載女友看醫生，路過楠梓區惠民捷道人行道時，見55歲馬姓男子動手打老先生，因見到老先生滿臉是血，先請女友報警，因為老先生看起來很需要幫助，因為他們呼救聲太大了，如果不過去有點過意不去。

簡男說，當時他先上前想幫老先生擋一下，請對方（指馬男）冷靜不要亂來，結果對方走過來打他，當下他立即反應先將馬男壓制在地，壓了近10分鐘警方到場。

事後他因臉部和雙手被馬拿指甲抓傷又拿安全帽毆打受傷，父母接到女友通知趕到，帶他到醫院包紮。

「老夫妻後來有送水果禮盒和紅包慰問」簡男謙稱，因紅包塞不回去，父母之後要去探望老夫妻會再歸還；媒體詢問救人被打傷醫藥費花了多少？簡男指，醫藥費共花了1萬7000多元，但保險可全額賠償，對於還是學生的他來說，不會有太大負擔。

簡男是高雄人，就讀中部某大學，寒假返家，平常喜歡打羽球、也會上健身房；由於救人受傷，媒體追問「下次若見到類似情形是否還會出手相救？」簡男表示，父親教他這種事情如果自己名字被刻在忠烈祠上也不值得，以後他若遇到類似狀況，會找人幫忙，看看身邊有無武器，也會先報警再上去，會先保護好自己。

馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打。(圖／取自Threads)
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打。(圖／取自Threads)
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制；簡男雙手受傷。(圖／讀者提供)
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制；簡男雙手受傷。(圖／讀者提供)
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制；簡臉、手受傷。(圖／讀者提供)
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制；簡男臉、手受傷，今出面受訪。(圖／讀者提供)

