我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

房企萬科創始人王石失聯？發騎山地自行車影片闢謠

弟開箱超級豪宅掀議論 謝衣鳯要選縣長急切割

記者林敬家／彰化即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
彰化縣議會議長謝典霖近日與網紅合作拍攝影片，開箱占地約700坪(約2.5萬平方呎)的豪宅，對此其胞姊、國民黨立委謝衣鳯今表示那屬於個人行為，與她選縣長無關。(本報系資料照)
彰化縣議會議長謝典霖近日與網紅合作拍攝影片，開箱占地約700坪(約2.5萬平方呎)的豪宅，對此其胞姊、國民黨立委謝衣鳯今表示那屬於個人行為，與她選縣長無關。(本報系資料照)

彰化縣議會議長謝典霖近日與網紅合作拍攝影片，開箱位於彰化溪州、占地約700坪(約2.5萬平方呎)的謝家豪宅，引發外界關注。對此，謝典霖胞姊、國民黨立委謝衣鳯今天強調，她將持續爭取參選彰化縣長，並表示弟弟的開箱行為屬個人行為，應自行負責，與她參選無關。

影片來源：YouTube@億百豪森

謝家這棟豪宅過去曾在選舉期間成為話題，謝衣鳯本屆競選立委時，家族房產問題曾遭對手攻擊，由於規模驚人，甚至有室內籃球場，外界戲稱其為「衣鳳百貨」。

謝衣鳯去年12月已明確表態有意挑戰彰化縣長，但同時謝典霖仍持續爭取議長連任，外界認為兩人在政治布局上存在競合關係，兩者只能取其一。對於謝典霖在此時曝光豪宅開箱影片，有政壇人士解讀可能想阻斷謝衣鳯縣長選情、助議長連任，但謝典霖否認這樣的臆測，他指出，開箱影片除了希望消除外界質疑，也期望提升網路聲量。

謝衣鳯今則指出，開箱事件與她選縣長無直接關聯，並質疑弟弟的行為是否對議長選舉真的有幫助。她說，有無網路效應她不知道，那是弟弟個人的說法，姊弟經營政治的方式本來就不一樣，謝衣鳯也表示，她仍將全力爭取國民黨內縣長提名。

國民黨

上一則

黃仁勳昨晚才辦兆元宴 愛店「磚窯」餐廳凌晨起火

延伸閱讀

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅
裘莉爆陷「財務危機」傳積極出售豪宅準備離開美國

裘莉爆陷「財務危機」傳積極出售豪宅準備離開美國
老公酸「一輩子不會中獎」英婦堅持參加 抽中百萬豪宅

老公酸「一輩子不會中獎」英婦堅持參加 抽中百萬豪宅
曾永權主持自由日大會 讚許台灣持續為世界上「最自由國家之一」

曾永權主持自由日大會 讚許台灣持續為世界上「最自由國家之一」

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101大樓的挑戰。（路透）

霍諾德攀101「讓世界看見台灣」 這家外媒潑冷水：未必是該冒的險

2026-01-26 07:20
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01

超人氣

更多 >
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本
川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力
這個超便宜維生素 竟是對抗流感利器

這個超便宜維生素 竟是對抗流感利器
艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字