弟開箱超級豪宅掀議論 謝衣鳯要選縣長急切割

彰化縣議會議長謝典霖近日與網紅合作拍攝影片，開箱占地約700坪(約2.5萬平方呎)的豪宅，對此其胞姊、國民黨立委謝衣鳯今表示那屬於個人行為，與她選縣長無關。(本報系資料照)

彰化縣議會議長謝典霖近日與網紅合作拍攝影片，開箱位於彰化溪州、占地約700坪(約2.5萬平方呎)的謝家豪宅，引發外界關注。對此，謝典霖胞姊、國民黨 立委謝衣鳯今天強調，她將持續爭取參選彰化縣長，並表示弟弟的開箱行為屬個人行為，應自行負責，與她參選無關。

影片來源：YouTube@億百豪森

謝家這棟豪宅過去曾在選舉期間成為話題，謝衣鳯本屆競選立委時，家族房產問題曾遭對手攻擊，由於規模驚人，甚至有室內籃球場，外界戲稱其為「衣鳳百貨」。

謝衣鳯去年12月已明確表態有意挑戰彰化縣長，但同時謝典霖仍持續爭取議長連任，外界認為兩人在政治布局上存在競合關係，兩者只能取其一。對於謝典霖在此時曝光豪宅開箱影片，有政壇人士解讀可能想阻斷謝衣鳯縣長選情、助議長連任，但謝典霖否認這樣的臆測，他指出，開箱影片除了希望消除外界質疑，也期望提升網路聲量。

謝衣鳯今則指出，開箱事件與她選縣長無直接關聯，並質疑弟弟的行為是否對議長選舉真的有幫助。她說，有無網路效應她不知道，那是弟弟個人的說法，姊弟經營政治的方式本來就不一樣，謝衣鳯也表示，她仍將全力爭取國民黨內縣長提名。