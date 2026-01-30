我的頻道

關係緊張 加國公民過境美遭海關盤查數小時案例頻傳

臉書面交爆殺機 兇嫌不滿車況猛刺孕婦70刀母子雙亡

立院會期結束 韓國瑜籲朝野用對話取代對抗

中央社台北30日電
立法院30日是本會期最後一天，院長韓國瑜三讀後敲槌。記者潘俊宏／攝影
今天是立法院本會期最後一次院會，立法院長韓國瑜發表談話指出，全體立委在第4會期內共同努力通過眾多議案，仍有部分議案，朝野有不同的看法。他呼籲朝野為了國家的發展，仍因持續以對話取代對抗，用溝通化解歧見，共同為全國人民的福祉來努力。

今天是第11屆立法院第4會期的最後一次院會，韓國瑜在宣布散會前發表談話指出，首先感謝朝野黨團、全體立委在第4會期內共同努力通過眾多議案，雖然截至今天，仍有部分的議案，朝野有不同的看法。

韓國瑜表示，基於國會議長的職責，他在此呼籲朝野為了國家的發展，仍因持續以對話取代對抗，用溝通化解歧見，共同為全國人民的福祉來努力。

韓國瑜指出，本會期於去年9月19日開議至今，院會一共通過共78個議案，包括66個法律案、4項預決算案、覆議案1案、人事同意權2案，以及其他議案5案。

韓國瑜表示，在本會期延長至今年1月31日即將結束之際，他對民眾黨團部分立委即將離開立法院，再次給予最大的感謝與祝福。另外也要向立院全體立委、黨團幹部、立院職員與議事人員，還有駐衛警，以及海內外關心立法院的所有好朋友，表達最高的敬意與謝意。

最後，韓國瑜說，「在歲末年初，祝福大家新的一年，新年快樂、馬上幸福，謝謝大家，我們散會」。

