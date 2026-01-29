台2檢察官赴中旅遊遭盤查 陸委會：沒事盡量不要去

我的頻道

記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑29日公布月初有兩位檢察官赴中國旅遊遭盤問。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑29日在記者會上主動公布，今年1月初有兩位台方檢察官在中國河南旅遊時，於下榻旅館時遭當地國安人員盤問，詢問相關工作內容等，陸委會強調中共正不斷地擴大對台滲透網路，公務員赴中遭到中共約談盤查，這會讓中共可以建立台灣公務機關詳細的資料庫，也喊話公務員「沒事盡量不要去」。

梁文傑指出，兩位檢察官遭中共國安人員詢問的內容包括在服務機關擔任什麼樣的職位、兩岸共打的訊息等，且還掌握了這些檢察官分發到該機關的任職時間、工作的地點和職稱等等個人資料，也要求兩位檢察官可以加入微信帳號，互通聯繫，「還好本案的檢察官都有警覺，拒絕這些中共國安人員的要求」。

他表示，再次提醒全國的公務員，不要認為自己沒有接觸國家機密，或是自己的職務還不夠高，就覺得赴中沒有被監控調查的風險，台方公務員赴中遭到中共約談、盤查等等，這些都會讓中共可以建立我們公務機關的詳細的資料庫，中共正在利用台灣公務員缺乏風險意識和防備心的這個弱點，不斷地擴大對台滲透網路。

他也提到，最近陸陸續續都有掌握到一些個案，這些個案都是去到那邊，對方已經知道其基本資訊、個人資料等等，然後到飯店去盤查，或者是所謂「交朋友」等拉攏手段，就此，他表示，提醒全國的公務員，「沒事盡量不要去」，去了如果碰到異常狀況，一定要警覺，不要洩漏自己機關內部的訊息，不要洩漏同事的訊息，回來一定要報告。

至於是否可能因為資安系統被入侵導致相關情況？梁文傑表示，不排除是資安駭客，但因為它們在台灣滲透管道非常多，也未必是資安，有關資安，我們相關機關會加以處理，但這並不限於資安。因為每年去的公務員非常多，過去對於相關訊息並未有切實回報，從現在開始，會比較嚴格的要求。

而就遭盤問的檢察官有無處理國安、共諜案等敏感案件，梁文傑說，手上的資料是沒有，而且他們是比較新進的檢察官。此前陸委會已經多次公開提及有公務員赴中時在旅館遭盤查詢問。梁文傑也指出，「從他們能夠掌握一些具體的訊息來講，可能已經進行了相當一段時間」。

他也披露，曾經有案例是因為他在中國還有親屬，所以對方是用他親屬來威脅，而陸委會這兩周所公布的案子，目前沒有威脅的情況，至於哪個部門遇到比較多？梁文傑稱，對岸想掌握的是「方方面面」。

他另外提到，最近接獲通報，有一名在各國教授身心健康與自然療法課程的國人，去年3月遭中共公安逮捕起訴，當事人並未從事營利行為、沒有收取學費，推廣課程主要是修練氣功強健身心，他提醒，「中國法制跟台灣不一樣，教授氣功或自然療法在台灣司空見慣，但在那邊可能就觸犯法律或相關規定」。

