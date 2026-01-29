我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨聯邦參議員柯洛布查 宣布競選明州州長

英首相府：中國確認開放英民眾赴中30天內免簽

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

中央社台北29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

輝達（NVIDIA，又名英偉達）執行長黃仁勳今天抵台，與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，張忠謀坐輪椅出席。黃仁勳受訪說，張忠謀精神很好，思維非常敏捷，狀態很好，很高興見到他。

黃仁勳今天下午搭乘專機降落台北松山機場，展開為期4天的訪台行程。在機場接受媒體採訪後，他前往在台期間常去的髮廊理髮，傍晚與張忠謀會面；晚間兩人再前往中式餐廳「榕居」用餐，大約9時10分後，黃仁勳走出餐廳接受現場等候媒體短暫採訪。

黃仁勳說，這家餐廳以前沒來過，「是間非常好的餐廳」。媒體詢問與張忠謀席間互動，他笑著反問「你們怎麼知道Morris（張忠謀英文名）在餐廳內」；他接著說，晚餐前已先與張忠謀會面，兩人享用著威士忌，黃仁勳說，「Morris喜歡威士忌、我也是」。

黃仁勳說，張忠謀看來狀態良好，跟張忠謀聊天總是學習到很多，很高興看到他。

至於明天行程，黃仁勳表示，明天他要參加輝達公司會議，晚上有尾牙活動，有跳舞、唱歌，還有抽獎。

黃仁勳還談到人工智慧（AI）比大多數人想像的強大，可以同時理解文字、圖像和影片，還可以推理、思考及進行研究。

他指出，目前最大的突破是使用工具，人工智慧會使用網頁瀏覽器、試算表及晶片設計軟體等；另一個突破是物理人工智慧，也就是將人工智慧應用於機器人領域。

黃仁勳說，現在資料中心、工作站、遊戲及自駕車等需求非常強勁，輝達會盡一切努力滿足需求，相信今年會非常具有挑戰。

黃仁勳 張忠謀 人工智慧

上一則

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

延伸閱讀

黃仁勳專機降落松山 媒體粉絲相迎討簽名再掀旋風

黃仁勳專機降落松山 媒體粉絲相迎討簽名再掀旋風
黃仁勳訪華期間 中放行H200進口 首批數十萬顆先供3網企

黃仁勳訪華期間 中放行H200進口 首批數十萬顆先供3網企
黃仁勳攜6友深圳吃800元牛肉火鍋 「同款菜」暴紅

黃仁勳攜6友深圳吃800元牛肉火鍋 「同款菜」暴紅
黃仁勳明訪台...是否同框？蔣萬安曝時間還沒定

黃仁勳明訪台...是否同框？蔣萬安曝時間還沒定

熱門新聞

古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多會員這10項福利 易被忽略

好市多會員這10項福利 易被忽略
明州移民執法致死案 2開槍聯邦人員遭停職接受調查

明州移民執法致死案 2開槍聯邦人員遭停職接受調查