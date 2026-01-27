台幣鈔票將改版 孫中山、蔣中正退休

中央銀行昨宣布啟動台幣鈔票改版工程，並以「台灣之美」主題開放網路票選設計意象，中央銀行發行局長鄧延達也一併說明農曆春節全台新鈔兌換資訊。（記者林澔一／攝影）

中央銀行正式啟動台幣鈔票改版工程，並以「台灣之美」主題網路票選，對外揭示未來紙鈔設計方向。值得注意的是，這次公布的12項票選主題中，刻意避開政治人物或歷史人物，改以生態、科技、藝術、永續等元素為主軸，被外界解讀為「政治退散」的設計策略，意味著國父孫中山、前總統蔣中正都不會再出現在新台幣上。

不過，儘管設計上淡化政治色彩，選在此時改版，仍引發外界質疑，認為台幣改版向來牽動政治與社會敏感神經，並非單純的防偽問題。

央行規畫，新版台幣最快兩年半後問世，主因是現行鈔券自2001年發行至今已超過24年，防偽技術逐漸老化，有必要全面升級。只是，時間點恰好落在下屆總統就職前後，也讓外界產生更多聯想。

央行指出，隨著防偽技術升級與製程調整，新版鈔券單張印製成本，將由現行約3.5元(台幣，下同)提高到5元。現行在外流通約50億張鈔券，央行估計，每年汰換約7至10億張，改版後每年支出在50億元上下，合計成本約300億元。

台灣正快速邁入電子支付社會。不少人認為央行現在選擇紙鈔改版，效益可能不如以往。央行官員說明，改版主要是因為舊版台幣防偽已經過時，需要更新，電子支付與現金支付都是金融體系重要工具。

對於台幣鈔券改版，未來確定不再有政治人物肖像，而改以台灣之美作為核心概念，在野黨立委質疑浪費公帑、想要植入賴清德總統的意識形態；執政黨立委則反駁，指實體貨幣 仍是主流支付方式，定期改版是加強防偽功能。

國民黨立委賴士葆質疑，中央銀行有點「為改而改」，尤其100元鈔票也要改版，多少有配合所謂「轉型正義」，想要植入賴總統的意識形態；央行僅說首年預算50億元，對於幾年完成、總花費預算，都說不清楚，未來搞不好還會加入銅板改版。

民眾黨立委林國成也說，現金支付並非當今主流，紙鈔改版僅是製造混亂，「既沒有紀念性，也沒有歷史性，改版的用途是什麼？」

民進黨立委鍾佳濱則表示，只要是有發行實體貨幣的國家，定期改版都是必要的防偽功能；台灣從2000年民主化以來，新版貨幣都不曾出現人物肖像，僅有民主先驅蔣渭水刻印在50元銅板，所謂貨幣改版是為了討好特定政治人物，「我覺得講出這種話的人，恐怕是活在半個世紀以前」。

中央社報導，在新加坡，鈔券圖案不僅是貨幣象徵，也具有意涵，正面印有第一任總統尤索夫伊薩肖像，他曾於1965至1970年擔任總統。

市場人士指出，新鈔上路不僅是印製成本問題，民間配合成本同樣不容小覷。包括自動販賣機、停車繳費機、售票機等設備，可能因辨識系統不同，短期內無法使用新鈔，勢必需要全面調整或升級，對業者是一筆額外負擔，央行內部估計，社會成本至少需要16到20億元。

發行局長鄧延達昨強調，此次票選的12項主題，「並沒有政治人物的選項」。不過，鄧延達表示，票選結果是作為設計的重要參考，結果仍須由15位專家及學者成立的主題諮詢委員會討論。以過去瑞士鈔票改版案例看，最終採用票選第二名主要還是考量圖案更容易印製印刷、防偽更強。

鄧延達解釋，主題選定後，先設計圖稿、採購鈔紙及原物料，之後還要報請政院核定，才進入製版、調校設備、生產及宣導，預計要到兩年半後，首張新版鈔券才會出爐。

央行也指出，改版並非一次全面更換所有面額，而是採取分階段、分面額方式進行，以降低對社會的衝擊。鄧延達舉例，日本鈔票改版時，也是不同面額分批推出，讓民眾、商家與相關設備有足夠的適應期，降低使用不便與社會成本。

這次擬訂的12項面額主題，包括和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美，以及女性的光輝。鄧延達說，像去年台灣「鏟子超人」就是和諧共榮的體現；日前引起風潮的台北101屬於建築之美；另外護國群山就是科技創新的案例。

鄧延達表示，其他國家鈔券也有「系列主題」或「面額主題」，如挪威是海洋系列，主題包含燈塔、維京船、大西洋鱈魚等。此外，英國、丹麥、瑞士是透過網路票選等方式蒐集民眾意見。

央行表示，此次票選每個電子郵件信箱驗證者限投票一次，最多可票選五項主題，昨日為活動公布首日，公布後，參與人數即突破萬人，顯示民眾對鈔券改版議題高度關注。