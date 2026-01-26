舊秩序一去不回 陳冲：卡尼演說如警鐘 叫醒台灣沒？

我的頻道

記者朱漢崙／即時報導
陳冲認為，卡尼(圖)這場演講中沉穩的表達，殺傷力反而最大，令川普震怒。(美聯社)
陳冲認為，卡尼(圖)這場演講中沉穩的表達，殺傷力反而最大，令川普震怒。(美聯社)

新世代金融基金會董事長陳冲昨日以加拿大總理卡尼( Mark Carney）日前的演說發文指出，卡尼的金句，好像每一句都針對台灣的現狀，他更以「警鐘長鳴」來形容卡尼演說的重要性，卡尼在演講中一再提到國際現勢是wake-up call：「只是不知道卡尼金句叫醒台灣政壇沒？」

陳冲指出，加拿大是G7（七大工業國）之一，還自稱中型國家，自然引起許多共鳴，他並盛讚，卡尼不謾罵但有啟發性，演講不是針對台灣，但釋出的訊號，值得國內領導人深思。他強調，尤其卡尼所說的honesty，其實是請各國不要自欺欺人，務必誠實面對殘酷的事實。

陳冲指出，今年的WEF（世界經濟論壇）特別吸引世人目光，而卡尼的演講媒體曝光度最高，可能是他獨特的表達方式：並未指名川普，措辭沒啥火氣，純粹訴諸理性，娓娓述說加拿大的努力，以及中型國家( middle power）可以共同合作的方向。

陳冲認為，卡尼沉穩的表達，殺傷力反而最大，此由川普震怒，貶稱卡尼為州長，威脅加徵100%關稅，而美國財長甚至號召Alberta（加國一省）獨立，即可以看出。

陳冲分析，首先卡尼呼籲各國認清事實，勿被長期以來僵固思考或教條所困，修昔底德所謂「強國為所欲為，弱國只有忍受」，都是誤信順從可以換取偏安，尤其近年來，列強屢屢運用經濟整合為武器、以關稅為籌碼、以金融基建為脅迫、以脆弱供應鏈趁勢剝削，弱國則長期掙扎於互利的謊言中。他特別強調，卡尼所說的honesty，其實是請各國不要自欺欺人，務必誠實面對殘酷的事實。

陳冲也指出，卡尼了解各國領導的尷尬，言談中也認這些盲動並非不可理解，當一個國家在糧食能源不能自給自足，或不能防衛時，自然選項不多，而當國際規則不克提供保障時，就必須自保。加拿大是少數聽聞警訊而轉變策略的國家，卡尼在演講中花相當多時間，分享加國的經驗，We are no longer just relying on the strength of our values, but also the value of our strength（我們不再僅倚賴價值的實力，而也要倚賴實力的價值）。

在這種認識下，中型國家須了解舊秩序一去不回，卡尼呼籲共同合作，停止自欺，認清現實，並在國內外建立實力，陳冲認為這是重要努力方向。

卡尼 加拿大 川普

