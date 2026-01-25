柯文哲：賴清德每天搞鬥爭讓國家亂糟糟 行為像崇禎皇帝

我的頻道

記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（左一）今天在高雄參加青年論壇，他質疑，執政要做的事情很多，每天做事都來不及，賴清德怎有時間搞鬥爭。（記者徐白櫻／攝影）
民眾黨創黨主席柯文哲（左一）今天在高雄參加青年論壇，他質疑，執政要做的事情很多，每天做事都來不及，賴清德怎有時間搞鬥爭。（記者徐白櫻／攝影）

民眾黨創黨主席柯文哲今天南下高雄參加青年論壇，有感而發說，政府要解決的事情很多，「坐牢滿輕鬆的，每天只有發呆、讀書」；其實只要一周工作七天，保證還是會連任，台總統賴清德卻每天搞鬥爭、讓國家每天亂糟糟，行為像明朝的崇禎皇帝。

民眾黨前現任黨主席柯文哲、黃國昌南下高雄駁二藝文特區，兩人參與「高雄轉型青年未來」座談會，針對派遣工低薪、「台灣病」產業分配不平均等議題發表看法。

柯文哲表示，政府要解決的問題很多，不過他也發現坐牢滿輕鬆的，每天只有發呆、讀書，出來後還被妻子陳佩琪罵說「我們在外面比你在裡面辛苦，在外面要去抗議，你都躲在裡面休息」。

柯文哲批評賴清德，「做事不是比較輕鬆嗎？為何賴清德覺得吵架比較輕鬆？」若他當家，7點上班到10點下班睡覺，每天做事都來不及，怎麼可以在立法院吵吵鬧鬧。

柯文哲說，他要誠摯跟賴清德講，認真工作就好，為何要把國家搞得四分五裂？周一工作至周七，隔天再來上班，每天做一點，這樣保證會連任，不該每天搞鬥爭、國家亂糟糟；「賴清德要當清德宗（光緒皇帝），我看他（賴清德）比較像明崇禎皇帝」，至少清德宗還想要力爭上游，只是運氣不好遇上甲午戰爭、八國聯軍。

此外，台北地檢署檢察官130人，僅約10人有問題；整個民進黨裡面，偏執狂只有賴清德一個，但這個偏執狂站在最高的位置，整個國家亂糟糟，不知道要如何。

民眾黨創黨主席柯文哲今天到高雄參加青年論壇，不少支持者要求合影留念。記者徐白櫻／...
民眾黨創黨主席柯文哲今天到高雄參加青年論壇，不少支持者要求合影留念。記者徐白櫻／攝影

