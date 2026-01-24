鄭麗君：談判作戰無時差 賴清德等總結會議到凌晨3時半

台美對等關稅談判結果底定，圖為台行政院副院長鄭麗君。（記者杜建重／攝影）

台美關稅 談判底定，領軍談判的台行政院副院長鄭麗君今天透露，政府是團隊談判、作戰無時差，每次到美國進行實體磋商時，在台灣的總統賴清德 、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰 以及相關首長幾乎都沒有睡，包含這次總結會議，賴清德凌晨3時30分也是接起電話，確認結果。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識，正等待簽署台美對等貿易協定（ART）。

台美關稅談判底定，鄭麗君接受電視專訪「台灣名人堂」透露談判團隊角色，以及一路走來心路歷程。

台美談判自去年4月起跑，鄭麗君說，賴清德當時第一時間就說明台美未來經貿合作路徑圖、政院研擬台美經貿合作計畫，蕭美琴協助統整計畫並命名為Golden Plan（黃金計畫）進行包裝，讓這本談判計畫書能放在第一本送進美國總統川普的辦公室，更成為台美談判啟動的重要敲門磚。

鄭麗君透露，當賴清德交付談判任務時，她確實曾思考過未曾有談判經驗，但賴清德請她放心，因為政府有一整個團隊，因此她也全力以赴。

台美談判政府團體作戰，鄭麗君說，每次到美國進行實體磋商時，在台灣的賴清德、蕭美琴、卓榮泰以及相關首長幾乎都沒睡，必須在磋商前聽取談判團隊的會前報告，磋商時也需要即刻與談判團隊共同討論或做出決定，甚至在談判會後共同討論沙盤推演，整體並肩作戰無時差。

她表示，這次總結會議後，賴清德凌晨3時30分也是接起電話，確認結果；當時賴清德聽完結果後說「謝謝你們，辛苦了」，她則向賴清德表達「謝謝總統，我們盡力了」。

談到幾乎是朝夕相處的夥伴、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，鄭麗君透露，去年一度是20%暫行關稅需疊加，她常常半夜睡不著，思考要如何推進談判，後來發現楊珍妮一樣也睡不著，深夜還會傳來訊息。

鄭麗君透露，其實楊珍妮眼睛已經受感染近2個月了，這次也還是撐下去，一起完成總結會議。

對於談判歷程的辛苦，卓榮泰日前曾透露鄭麗君一度講話微微顫抖。鄭麗君表示，當時可能是挑戰很大或負面訊息，回報訊息時也擔心賴總統與卓榮泰會非常煩憂，但「大師兄」卓榮泰總是說「沒關係」，大家再來討論、思考，一定有方法，繼續加油。

面對談判過程曾遭外界批評，鄭麗君說，她有仔細閱讀外界的指教，但她唯一不能認同的說法，就是外界批評哲學系不能談判。

她表示，沒有任何一個人需要為就讀的科系來辯護，縱使她念過工學院，也不想以此回應外界說法，避免哲學系的出身、就要被限制出路，且哲學的訓練讓她除了掌握細節，在面對困難時，更能以結構性的思考試圖突破僵局；她笑說，「我想如果我年輕的時候，我可能會邀請哲學系友來連署抗議」。

鄭麗君也提到，過往幾次實體談判回來，她小學6年級的兒子都會關心談判進度、問稅率為何，但這次回來時兒子已知道關稅就是15%，讓她覺得這件國家大事、連小學生都非常關心，「不過我們還有最後一哩路（台美對等貿易協定）要完成，才算完成」。

談到美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的談判風格，鄭麗君說，大家可以從媒體上看出盧特尼克的風格，但在談判桌上，台灣就是堅定目標與立場，一旦面對壓力，她會秉持堅定而不衝突、化解而不破局。

對於盧特尼克去年曾在談判過程，對媒體拋出台美晶片產能「五五分」想法，鄭麗君坦言，這說法真的很有挑戰性，但談判團隊沒有談、也沒有答應，且向美方強調，台灣半導體產業是發展數十年的完整供應鏈，不可能移轉甚至是「五五分」。

鄭麗君表示，美國主要是希望晶片自給率要有一定比例，但並非由台灣獨立完成這個自給率，因為美國也有國內業者以及韓國等其他夥伴，台灣只是參與其中。