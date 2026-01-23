捷克逮中國間諜記者 官員：未接獲與蕭美琴遭跟監案有關

台副總統蕭美琴。(記者林俊良／攝影)

捷克警方與安全情報局17日逮捕一名涉嫌為中國情報機構工作的中國籍媒體從業人員。根據中央社記者掌握的消息，一位不具名的捷克官員表示，未接獲此案與台灣副總統蕭美琴遭跟監事件有關的消息。目前一切仍在偵辦中。

另據捷克媒體Seznam Zprávy報導，捷克警方與捷克安全情報局（BIS）拘留並指控從事間諜 活動的中國男子，在捷克是以外交部核准的記者身分活動，曾採訪捷克與斯洛伐克政界人士。

Seznam Zprávy在報導中，未指此中國男子與蕭美琴遭跟監事件有任何關聯，但部分媒體把這兩者連在一起。

捷克情報局對該男子的拘留僅作一般性說明：「1月17日週六清晨，警方拘留一名涉嫌隸屬於中國情報機構的人士。該人士隨後被控為外國勢力從事未經授權的活動。」

被控間諜活動的人士為中共 黨媒「光明日報」（Guangming Daily）駐布拉格記者楊藝明（Yang Yiming）。Seznam Zprávy透過三個獨立消息來源確認其身分。

據Seznam Zprávy報導，楊藝明在捷克工作多年，捷克政府多次延長其新聞採訪證。他與部分捷克及斯洛伐克政界人士保持聯繫，並進行採訪，捷克安全機構懷疑他試圖從中收集情報。

捷克針對可能的中國間諜採取行動，正值捷克總理巴比斯（Andrej Babis）政府表示將與中國建立合作關係之時，儘管捷克情報機構過去幾年已揭露相關間諜活動。

針對這起間諜案，捷克外交部尚未公開評論。巴比斯稱此案為「特殊案例」，通常會直接將發現的間諜驅逐出境。「這次拘留，相關部門肯定有其原因。」

捷克籍前歐洲議會議員扎哈迪（Jan Zahradil）曾在2024年接受楊藝明採訪，並在個人臉書上分享這次受訪。

扎哈迪對Seznam Zprávy表示：「我認識此人，他在2024年以捷克駐地核准記者身分聯繫我。我應其要求在2024年提供了採訪，公開發表。2025年，我再次提供關於國際局勢的簡短評論，也已公開。去年夏天，我被某些機構非正式告知此人存在風險，從此中斷聯繫。」

報導指出，扎哈迪否認向楊藝明提供敏感情報：「除了個人觀點，我沒有提供任何資訊。我不知道他已被拘留。」

Seznam Zprávy報導，斯洛伐克總理顧問貝克馬托夫（Artur Bekmatov）證實曾與楊藝明會面，但認為此舉並無問題。他說：「每次新聞採訪都是獲取資訊。但楊藝明未從我這裡獲得超出公開資訊的內容。」

報導指出，捷克知名漢學家馬定和（Martin Hála）表示，他對這起案件並不意外。「北京長期使用國家媒體作為情報人員掩護。『光明日報』是共產黨 重要報紙之一，其總編具有副部級身份。駐外記者中，可能一半是情報人員，其餘可視需求執行情報任務。」

Seznam Zprávy記者在2020年揭露，「光明日報」曾滲透捷克「文學新聞」（Literární noviny）。「文學新聞」直接轉載中國共產黨宣傳文章，合作條件未被公開。

據捷克刑法，針對未經授權為外國勢力工作，意圖威脅捷克憲政、主權、領土完整、國防或安全者，基本刑期可達5年。這起間諜案是這項法條生效以來首宗起訴案例。