谷立言提自由不是免費 台總統府籲立院速審國防條例

中央社台北22日電
台總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片
美國在台協會處長谷立言今天提及「自由不是免費」，引發討論。台總統府發言人郭雅慧呼籲，立法院要把握時間，讓國防特別條例能審查、儘速讓總預算付委，國家前進不要內耗，共同守護民主制度。

國防安全研究院今天上午舉行「強化國防投資與國家整體發展」專題講座，邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）以「攜手投資，共創安全繁榮的未來」為題，發表專題演講。

谷立言在演講時表示，自由不是免費，美國只能在盟友自助的前提下幫助，如同美國「國家安全戰略」提到，美國致力保持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方阻止侵略，但戰略也強調美國不應獨自承擔這項負擔。

郭雅慧晚間在總統府國家氣候變遷對策委員會第6次委員會議會後記者會、被問到谷立言說法以及8年新台幣1.25兆國防特別預算遭藍白卡關一事，她表示，非常感謝谷立言對於強化台灣自我防衛能力的關心，在面對區域安全情勢下，各國不分朝野都在共同努力強化自我防衛能力，台灣位於第一島鏈自然應該要負起責任。

郭雅慧呼籲，立法院能夠團結、也要把握時間，這會期只剩下7、8天，把握時間讓國防特別條例能夠審查，也儘速讓總預算付委，這些都很關鍵，希望國家前進、不要內耗，能夠共同守護民主制度。

中國批評台美關稅協議 陸委會：顧好你自己

