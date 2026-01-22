我的頻道

預防冬季癢 醫生建議把握沐浴後3分鐘

全美30州本周末迎來破壞性冬季暴風雪…今日5件事

重磅評論╱川普暫讓格陵蘭 看看加拿大及歐洲再想想台灣

聯合報主筆室
川普總統21日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)
川普總統21日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

美國總統川普在對歐洲持續兩周的威脅升級後，21日態度出現軟化，承諾不會動用武力從丹麥手中奪取格陵蘭島，且鑑於已就格陵蘭島問題與北約達成協議框架，可能放棄對歐洲國家加徵10%關稅的威脅，「川普總是退讓」（Trump Always Chicken Out, TACO）似乎再現。

雖然歐洲將這項協議視為勝利，但歐盟緊急會議仍將照常舉行，顯示在大國競爭時代來臨時，歐洲國家也沒那麼天真，以為危機就此結束。但至少這次歐洲展現挺身對抗川普的姿態，替歐洲爭取到更多時間，後續仍要努力重建自身安全防禦體系、不能過度依賴美國。

現在回過頭來看川普要吞併格陵蘭島的說法，似乎從一開始就是虛張聲勢，不過，無論川普最終會用武力還是鈔票把格陵蘭收歸美國所有，他的野心恐怕沒那麼容易放棄。川普模式很清楚，先鎖定目標極限施壓，再視情勢修正。世上大多數國家都對川普一貫採取的威脅感到恐慌，若是膽怯或拿不出籌碼的國家即被吃定，下場就是任其予取予求。

但川普的談判方式也會收到反作用力。除了對實力相當者難以收效，例如去年美中在關稅對撞時，美方就占不到太大優勢。今年美國轉向威脅原本的盟友，終於令這些原本覺得事不關己的國家意識到災難也會降臨到自家頭上，加拿大總理卡尼即在達沃斯發表演說，呼籲世界中等強國必須團結起來，抵制來自咄咄逼人的超級大國的脅迫。他說：「中等強國必須共同行動，因為如果你不在餐桌旁，你就在菜單上。」

卡尼不是說說而已，加拿大最近轉向與中國友好，上周已與中國國家主席習近平簽署了一項廣泛的貿易協議，中國同意降低對加國農產品的關稅，而加拿大則放寬了對中國製電動車的徵稅。

過去美國外交政策很大程度上依賴軟實力，畢竟成本更低，脅迫性更小，更符合道德倫理，也更持久。但川普顯然不信服這套，而是回歸弱肉強食的叢林法則，比誰的拳頭大。加拿大、歐洲現在相繼體認到世界局勢已變，若不願對川普提的要求全數埋單，就必須拿出可用的籌碼表態。

看看他們，再想想台灣。我們送出的「2500+2500億美元」的大投資美國計畫，真的是最佳的選擇嗎？而外交部長林佳龍今日受訪時說，未來世界秩序就是AI的軍備競賽，台灣在AI、晶片等領域是美國最重要夥伴，把台灣的國家利益鑲嵌在美國國家利益裡面，「不但美國會偉大，台灣也會偉大」，這番外交詞令應該會讓川普開心，但該問問有多少台灣民眾相信。（轉載自聯合報）

