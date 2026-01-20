賴清德拒赴彈劾案審查會 國民黨團：等同默認人民的質疑

我的頻道

記者李成蔭／台北即時報導
台總統賴清德。(本報系資料照)
台總統賴清德。(本報系資料照)

台總統賴清德彈劾案審查會明日舉行，總統府稍早表達賴清德將拒絕出席。國民黨立法院黨團表示，賴清德此舉是對藐視民意、踐踏憲政，證明了其心虛與怯懦，更等同「默認」人民對他的質疑，國民黨團全體立委會嚴審彈劾案，並將賴政府違法亂紀攤在陽光下。

藍白提案彈劾賴清德，立法院明天舉行全院委員會審查。總統府今天下午發函給立法院長韓國瑜指出，依照憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，因此不予列席。因此明天審查會在提案人說明完後，由11位立委發言後結束。

國民黨團批評，賴清德的缺席不僅是對全國最高民意機關的公然藐視，更是對中華民國憲政體制的踐踏，彈劾是憲法賦予國會監督總統的最莊嚴權力，賴清德身為總統，面對重大違法失職指控，本就應坦然赴會向國人說。

國民黨團抨擊，賴清德現在選擇躲在總統府的高牆後，拒絕接受檢驗，證明了其心虛與怯懦。國民黨團要問賴清德，若自認清白、坦蕩，何懼之有？賴清德「只享權力、不負責任」的態度，正是民進黨這群高官們權力傲慢的極致展現。

國民黨團指出，賴清德的缺席等同於「默認」人民對他的質疑，企圖以「不出席」冷處理憲政危機，無法掩蓋其執政倒行逆施的真相，明日議場上的那張空椅子，將成為賴清德逃避責任、背棄人民的歷史鐵證。

國民黨團表示，正義的審判不會停止，國民黨團宣示，明日全體立委將堅守崗位，嚴格審查彈劾案，將賴政府的違法亂紀攤在陽光下，賴清德躲得了一時，躲不過歷史的審判。

