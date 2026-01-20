馬英九分享馬習會經驗 叮囑鄭麗文訪中「別穿高跟鞋」

國民黨主席鄭麗文(右三)今在副主席蕭旭岑、張榮恭、文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭、江怡臻陪同下，前往拜會前總統馬英九(左三)，雙方會談近一小時。(圖／國民黨提供)

國民黨 主席鄭麗文 今下午拜會前總統馬英九 ，兩人會談近一小時。鄭麗文在會後受訪指出，此次拜會大多時間聚焦在兩岸關係的交流與破冰，馬英九非常支持與鼓勵，還提醒她若要赴中訪問，不能穿高跟鞋，還要她開始練毛筆字。

鄭麗文今在副主席蕭旭岑、張榮恭、文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭、江怡臻陪同下，前往拜會馬英九。

鄭麗文表示，她上任黨主席後特別約馬英九請益，也向馬英九拜年。馬英九一再強調，台總統賴清德自許作為務實的台獨工作者，但務實與台獨基本上就是不相容的邏輯，是不通的，台獨就是死胡同，國際社會放諸四海，沒有人支持，所以未來國家的前途，兩岸和平至關重要。

鄭麗文說，馬英九向她分享過去與中共總書記習近平會面的諸多經驗，過程亦感受到馬非常親切溫暖，講了很多小故事。馬還特別提醒她，如果要到中國訪問，第一，不能穿高跟鞋，第二，現在就可以開始練毛筆字了。她也笑稱，臨時抱佛腳恐怕已經來不及。

鄭麗文表示，兩岸兵凶戰危全世界高度的關注，國民黨一定要負起歷史的重責大任，扭轉乾坤，讓兩岸能融冰，化解、舒展現在非常緊繃的局勢，所以國民黨希望能積極推動兩岸交流對話。

鄭麗文說，至於第一次的智庫交流論壇活動，具體確定之後，一定會在第一時間正式舉行記者會跟大家宣布。她相信，兩岸交流是多數台灣主流民意的高度期待，台灣戰後如此偉大的經濟、民主的成就，不應該因戰爭毀於一旦。

鄭麗文說，國民黨不能畏首畏尾，更不能逃避歷史的重責大任，到目前為止，她可以感受到來自北京的善意跟誠意，也希望這一次的破冰，能讓兩岸走向和解跟和平的道路。