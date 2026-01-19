怨零用錢少管太嚴 新北啃老兒37刀砍死雙親

涉嫌殘忍弒親的廖姓男子19日晚間落網，他稱不滿零用錢太少，且父母「管太嚴」而行凶。(記者黃子騰／攝影)

台灣67歲廖姓男子與75歲許姓妻子前(18)天中午被發現陳屍新北市蘆洲區家中客廳，二人被砍37刀；當地恆德里里長李常孝說，事發當晚鄰居曾聽到爭執和尖叫聲，可惜沒能來得及阻止悲劇；警方昨晚在新莊逮捕涉嫌行凶的死者36歲獨生子，他供稱不滿零用錢太少，且父母管太嚴，「已經忍很久了」。警方漏夜偵詢，今天依殺人罪嫌移送偵辦。

警方調查，死者夫婦在蘆洲區中山一路租屋居住30年，平時開小貨車賣蔥油餅為生，月休4天工作勤奮。蔥油餅味美價廉，不少老顧客從小吃到大，Google Map評論達4.9顆星，還有知名美食部落客造訪，被稱三重隱藏版銅板價美食；36歲獨子同住，平時打零工，多靠父母資助維生，常遊手好閒，10年前曾吸毒被抓；鄰居表示他曾與女友育有一名非婚生兒子，後來女友獨自撫養小孩，雙方極少聯繫。

死者廖男除了賣蔥油餅，另與表妹在蘆洲區長安街合開宮廟，和妻子周日會到宮廟喝茶聚會；他並擔任乩身，每周三天在宮廟替信眾扶乩問事，案發當晚他在宮廟幫信眾問完事，返家遇害。

前天中午12時許，死者廖男陳姓表妹與表嫂相約洗頭，到理髮院未見嫂子出現，打電話給廖男也未接，前往住處查看；陳女連續按電鈴都無回應，再次打電話，聽到屋內手機鈴聲卻無人接聽，擔心出事報警。

警方會同里長找鎖匠開門，見廖男與許女倒臥客廳，早已身亡，兩人幾被亂刀砍死，警方採證時客廳全是血，幾乎無法行走；檢方到場相驗，發現廖男後腦、左手、左手肘被砍24刀，死前曾抵抗搏鬥，許女後腦、背部遭砍13刀，後腦被砍至凹陷，兩人刀傷深可見骨，手段極凶殘。

鄰居供稱，17日晚間約9時，死者家中曾傳出爭吵哀號，9時7分左右，廖男從外返回住處，不久也傳出廖男慘叫聲。

警方鎖定死者兒子追查，監視器顯示當晚9時31分兇嫌嫌騎機車離家，到三重改搭計程車至新莊體育館附近下車後消失；警方在其機車置物箱內起獲疑似犯案開山刀，通報查緝，昨晚6時許在新莊新泰路逮到人。

廖嫌供稱，當晚因每月5000元台幣(約158美元)零用錢太少與母親爭吵，加上長期與父母感情不好，從小到大都被打罵，已經忍很久了才會動手。當天是等父親回來，先殺父再弒母。逃亡兩天都躲在施工中的景觀樓過夜。

李常孝說，他和死者房東是親戚，經了解這對夫婦感情不錯，雖上了年紀，但身體狀態不差，在當地租屋住公寓四樓，連同車位租金 台幣1萬元(約316美元)，房租都按時繳，不曾延遲。

他說當天和警察一同開門，發現滿地血跡，因要保留現場採驗跡證，警察要求他別入內，他沒目擊命案現場，但可以想見「那真的殺到失去理智了」。

他說死者夫婦不曾因家暴 等事件對外求助，竟就這樣離開，被遊手好閒的兒子殺死，讓人非常感慨。