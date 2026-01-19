民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

我的頻道

記者黃婉婷／台北即時報導
高雄市長選戰將上演藍綠對決，最新民調顯示，國民黨立委柯志恩將以6.3個百分點之差，勝過民進黨立委賴瑞隆。圖／聯合報系資料照片
年底就是地方大選，民進黨高雄市長確定由立委賴瑞隆出馬，對戰國民黨立委柯志恩。根據「ETtoday民調雲」最新調查結果，在藍綠對決情境下，柯志恩支持度以44.0%領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距6.3個百分點。

「ETtoday民調雲」發現，除了明確表態的民眾之外，有6.4%的市民表示不投票或投廢票，另有11.9%仍表示不知道或沒有意見，雖然柯志恩的支持度目前暫時取得領先，藍綠競爭空間仍大，後續選戰發展變數值得觀察。

觀察交叉分析，發現柯志恩與賴瑞隆在政黨支持結構上呈現高度對立，藍綠陣營分化明確。國民黨、泛藍支持者超過9成支持柯志恩，民眾黨支持者也明顯傾向柯志恩，支持比例為75.8%；民進黨近9成支持賴瑞隆，泛綠約69.8％支持，時代力量也有58.5％支持。

中間選民部分，柯志恩支持度則以37.5%領先賴瑞隆的23.2%。

此外，對於現任高雄市長陳其邁施政評價，有64.4%高雄市民表示滿意，不滿意者31.8%，另有3.8%表示不知道或沒有意見；對於高雄近年發展，其中以「大型演唱會與城市行銷」的表現最受肯定，66.3%高雄市民認為此一面向發展成功，明顯高於其他政策與議題。

其他施政與發展部分，「交通建設與公共運輸改善」（33.8%）與「市容景觀與公園綠地改善」（32.3%），兩者比例相近，反映出了市民對於基礎建設與生活環境品質提升已有一定感受，尤其在交通便利性與城市空間美感方面，獲得約三成以上民眾肯定。另外，「招商引資與產業推動」的發展也得到了將近25%市民的認同。

有關下一任市長可以改善的市政問題，根據調查結果，以「空氣品質與工業污染問題」（52.0%）最高。屬於特定開發與政策爭議的議題，包括「美濃大峽谷開發爭議」（36.3%）、「光電政策推動與農地使用衝突」（32.5%），以及「財政負擔沉重、負債高」（32.1%），對於市民來說也是相當關注的課題與面向。

民調調查時間為1月14日至16日進行，調查對象為設籍高雄市且年滿20歲以上民眾，回收有效樣本數1078份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為正負2.98%。

