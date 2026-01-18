柯文哲指大罷免32比0是要救他 國民黨別太高估自己

我的頻道

中央社台北18日電
民眾黨台北市黨部舉行松信夥伴見面會，前黨主席柯文哲（中）、現任黨主席黃國昌（右）、台北市議員張志豪（左）等人出席。（記者葉信菉／攝影）
民眾黨台北市黨部舉行松信夥伴見面會，前黨主席柯文哲（中）、現任黨主席黃國昌（右）、台北市議員張志豪（左）等人出席。（記者葉信菉／攝影）

民眾黨前主席柯文哲妹妹柯美蘭被點名參選竹北市長。柯文哲今天說，「談話是有啦」，但柯美蘭一個月要開100台刀，「她很忙啦」；他認為，大罷免結果32比0，相信很多人都是為了「救阿北（柯文哲暱稱）」才去投票，國民黨不要太高估自己實力。

民眾黨布局新竹縣竹北市長選舉，包括新竹市副市長邱臣遠、新竹縣議員林碩彥、柯美蘭等人都被點名。柯文哲下午與民眾黨主席黃國昌、民眾黨籍台北市議員林珍羽、張志豪等人，出席「松信夥伴見面會」。

對於外傳柯美蘭擬參選竹北市長，柯文哲受訪時先反問說，「她（柯美蘭）有說要選嗎？」他已經被點名要選彰化、台南、台中、高雄，台灣最多的就是謠言，每天都有報派的，看一看就好。

媒體追問，柯美蘭是否曾向他提過選舉的事。柯文哲表示，「談話是有啦」，但是柯美蘭現在一個月開刀應該有100台，「她很忙啦」。

至於人選如何協調，柯文哲說，最後還是有初選機制，如果有競爭就用初選機制解決，就是比民調。黃國昌則表示，民眾黨用公平公開的機制，給竹北市民最強的選擇。

談及台北市議員選戰，柯文哲說，這次採保守提名，6個選區每一區只提名1人，集中力量輔選，被提名人再努力一點，「應該就會上了」。

張志豪表示，黨內的兩顆太陽有相當強悍戰力，希望在未來選戰中，兩顆太陽可以隨時協助與指導，有信心能贏得選舉。黃國昌則說，「霸氣一點，4加2，台北市全壘打」。

柯文哲在活動中表示，他離開土城看守所至今4個月、已經胖4公斤，因為妻子陳佩琪每天不是寫臉書、就是煮飯給他吃。

柯文哲說，他認為要不是大罷免結果是32比0，現在他應該還在看守所裡，要謝謝那天有去投票的人，相信很多人都是為了救他才去投票，「國民黨不要太高估自己實力」。

談及台北市長蔣萬安6日宣布，推動台北市公私立國小、國中營養午餐免費，基隆、台中、高雄及台南等縣市接連宣布跟進。柯文哲表示，營養午餐免費且未排富，違反社會福利偏向弱勢。

柯文哲 民眾黨 黃國昌

中國知識網紅「樊登」首登台 逾百KOL朝聖 蔡康永也到場

陳佩琪爆賴清德捐款超所得 柯：出門要帶她 免得老寫臉書

妻子陳佩琪參選台北市長？柯文哲：她不會啦

蔡正元同框柯文哲 兩人翹腳秀電子腳鐐

柯文哲請託代孕修法 韓國瑜：盡量尋求朝野共識

曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

