柯文哲指大罷免32比0是要救他 國民黨別太高估自己

民眾黨台北市黨部舉行松信夥伴見面會，前黨主席柯文哲（中）、現任黨主席黃國昌（右）、台北市議員張志豪（左）等人出席。（記者葉信菉／攝影）

民眾黨 前主席柯文哲 妹妹柯美蘭被點名參選竹北市長。柯文哲今天說，「談話是有啦」，但柯美蘭一個月要開100台刀，「她很忙啦」；他認為，大罷免結果32比0，相信很多人都是為了「救阿北（柯文哲暱稱）」才去投票，國民黨不要太高估自己實力。

民眾黨布局新竹縣竹北市長選舉，包括新竹市副市長邱臣遠、新竹縣議員林碩彥、柯美蘭等人都被點名。柯文哲下午與民眾黨主席黃國昌 、民眾黨籍台北市議員林珍羽、張志豪等人，出席「松信夥伴見面會」。

對於外傳柯美蘭擬參選竹北市長，柯文哲受訪時先反問說，「她（柯美蘭）有說要選嗎？」他已經被點名要選彰化、台南、台中、高雄，台灣最多的就是謠言，每天都有報派的，看一看就好。

媒體追問，柯美蘭是否曾向他提過選舉的事。柯文哲表示，「談話是有啦」，但是柯美蘭現在一個月開刀應該有100台，「她很忙啦」。

至於人選如何協調，柯文哲說，最後還是有初選機制，如果有競爭就用初選機制解決，就是比民調。黃國昌則表示，民眾黨用公平公開的機制，給竹北市民最強的選擇。

談及台北市議員選戰，柯文哲說，這次採保守提名，6個選區每一區只提名1人，集中力量輔選，被提名人再努力一點，「應該就會上了」。

張志豪表示，黨內的兩顆太陽有相當強悍戰力，希望在未來選戰中，兩顆太陽可以隨時協助與指導，有信心能贏得選舉。黃國昌則說，「霸氣一點，4加2，台北市全壘打」。

柯文哲在活動中表示，他離開土城看守所至今4個月、已經胖4公斤，因為妻子陳佩琪每天不是寫臉書、就是煮飯給他吃。

柯文哲說，他認為要不是大罷免結果是32比0，現在他應該還在看守所裡，要謝謝那天有去投票的人，相信很多人都是為了救他才去投票，「國民黨不要太高估自己實力」。

談及台北市長蔣萬安6日宣布，推動台北市公私立國小、國中營養午餐免費，基隆、台中、高雄及台南等縣市接連宣布跟進。柯文哲表示，營養午餐免費且未排富，違反社會福利偏向弱勢。