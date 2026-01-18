中國知識網紅「樊登」首登台 逾百KOL朝聖 蔡康永也到場

知名作家、節目主持人蔡康永（左）也現身站台，並認為樊登（右）能開兩百多家書店而不賠錢很驚人。（記者黃雅慧／攝影）

中國知識型網紅、帆書APP創始人樊登首度訪台，他18日在台北舉辦新書「主角模式」發表會，樊登分享他在中國操作知識變現的運營經驗，會上聚集逾200位台灣知識型KOL（關鍵意見領袖）前往朝聖。

樊登首先提及他對台北的印象，他說自己第一次到台北，印象很好，認為台北很愜意舒服。他印象深刻就是夜市，他觀察到台北夜市沒有管理者，都是靠自己，自下而上的治理，是令人喜歡的城市。

現場最關注樊登如何能做到知識變現，而且現在仍持續仍在盈利發展。樊登說，他的事業就是通過講書創造價值，因此讓用戶付費是應該的，他也了解到有些台灣創作者不敢收費。他分享事業上重點創意是發展「代理商」，不保證能賺錢，但保證賠不了錢，因為沒有庫存問題，有了幾百代理商，總有人可以賣出去，代理商就發展線下活動來吸引用戶。

在當前順應人性、追求流量熱點的網路時代下，樊登強調，他從不為流量講書，他們賣的不是熱點，而是「改變」。一個人願意在網上買書且續費，一定是有改變。因此他不做網路帶貨，只推薦好書，並製作好內容吸引用戶付費。

知名作家、節目主持人蔡康永 也現身站台，他說，樊登開書店兩百多家，且「沒賠錢」，「真是嚇壞了！」，他也提及，一直有人鼓吹他開「蔡康永書店」，但他怎麼估算都會賠錢，所以未有動作。他認為，樊登身為企業家，同時作為作者，讓他很佩服，跟充滿浪漫想像，他說書店是「文明圍下最後一道城堡，城牆還撐著，文明就不會消失。」

主辦單位全曜財經創辦人李岳能表示，在AI 時代，要做的不是焦慮，而是找到自己最「痴迷」的東西。他們過去做財經內容，現拓展到人生其他面向，這次邀請樊登，是希望擴大領域，把產品與大家分享，讓更多人找到自己癡迷、擅長領域，讓人生發光發亮。

在兩岸關係氣氛下，樊登能訪台實屬不易。據主辦方透露，未來也有可能邀請更多中國知名知識作者，比如潤米諮詢董事長劉潤、知名電腦自然語言處理和搜尋技術專家吳軍訪台，而他們也正觀望樊登訪台的效果。

帆書前身為樊登讀書會，由前中央電視台節目主持人樊登於2013年發起並於同年10月成立，該品牌透過APP提供書籍精華解讀、課程及訓練營服務，核心內容經編輯團隊數百小時打磨，輔以思維導圖等工具。據悉目前用戶突破8,000萬。同時，樊登也開線下實體書店「帆書書店」，書店以新零售模式聚合書籍銷售、咖啡 消費、文化產品及學習場景，打造復合業態文化空間截至2024年底，中國帆書書店超200家。