我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析師獻策2026年股票投資策略：不要跟白宮作對

馬查多獻和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

中國知識網紅「樊登」首登台 逾百KOL朝聖 蔡康永也到場

記者黃雅慧／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
知名作家、節目主持人蔡康永（左）也現身站台，並認為樊登（右）能開兩百多家書店而不賠錢很驚人。（記者黃雅慧／攝影）
知名作家、節目主持人蔡康永（左）也現身站台，並認為樊登（右）能開兩百多家書店而不賠錢很驚人。（記者黃雅慧／攝影）

中國知識型網紅、帆書APP創始人樊登首度訪台，他18日在台北舉辦新書「主角模式」發表會，樊登分享他在中國操作知識變現的運營經驗，會上聚集逾200位台灣知識型KOL（關鍵意見領袖）前往朝聖。

樊登首先提及他對台北的印象，他說自己第一次到台北，印象很好，認為台北很愜意舒服。他印象深刻就是夜市，他觀察到台北夜市沒有管理者，都是靠自己，自下而上的治理，是令人喜歡的城市。

現場最關注樊登如何能做到知識變現，而且現在仍持續仍在盈利發展。樊登說，他的事業就是通過講書創造價值，因此讓用戶付費是應該的，他也了解到有些台灣創作者不敢收費。他分享事業上重點創意是發展「代理商」，不保證能賺錢，但保證賠不了錢，因為沒有庫存問題，有了幾百代理商，總有人可以賣出去，代理商就發展線下活動來吸引用戶。

在當前順應人性、追求流量熱點的網路時代下，樊登強調，他從不為流量講書，他們賣的不是熱點，而是「改變」。一個人願意在網上買書且續費，一定是有改變。因此他不做網路帶貨，只推薦好書，並製作好內容吸引用戶付費。

知名作家、節目主持人蔡康永也現身站台，他說，樊登開書店兩百多家，且「沒賠錢」，「真是嚇壞了！」，他也提及，一直有人鼓吹他開「蔡康永書店」，但他怎麼估算都會賠錢，所以未有動作。他認為，樊登身為企業家，同時作為作者，讓他很佩服，跟充滿浪漫想像，他說書店是「文明圍下最後一道城堡，城牆還撐著，文明就不會消失。」

主辦單位全曜財經創辦人李岳能表示，在AI時代，要做的不是焦慮，而是找到自己最「痴迷」的東西。他們過去做財經內容，現拓展到人生其他面向，這次邀請樊登，是希望擴大領域，把產品與大家分享，讓更多人找到自己癡迷、擅長領域，讓人生發光發亮。

在兩岸關係氣氛下，樊登能訪台實屬不易。據主辦方透露，未來也有可能邀請更多中國知名知識作者，比如潤米諮詢董事長劉潤、知名電腦自然語言處理和搜尋技術專家吳軍訪台，而他們也正觀望樊登訪台的效果。

帆書前身為樊登讀書會，由前中央電視台節目主持人樊登於2013年發起並於同年10月成立，該品牌透過APP提供書籍精華解讀、課程及訓練營服務，核心內容經編輯團隊數百小時打磨，輔以思維導圖等工具。據悉目前用戶突破8,000萬。同時，樊登也開線下實體書店「帆書書店」，書店以新零售模式聚合書籍銷售、咖啡消費、文化產品及學習場景，打造復合業態文化空間截至2024年底，中國帆書書店超200家。

此前據中媒消費日報引述相關數據報導，2016至2022年，中國知識付費行業市場規模從人民幣26.5億元增長至1,126.5億元，預計2025年市場規模將達人民幣2,808.8億元，用戶規模將達6.4億人，其中青年人比例不低。

中國知識型網紅、樊登讀書主創、帆書APP創始人樊登首度訪台，他18日在台北舉辦新...
中國知識型網紅、樊登讀書主創、帆書APP創始人樊登首度訪台，他18日在台北舉辦新書「主角模式」發表會，會上聚集逾200名台灣知識型KOL（關鍵意見領袖）前往朝聖。（記者黃雅慧／攝影）
中國知識型網紅、樊登讀書主創、帆書APP創始人樊登首度訪台，分享自身知識變現經驗...
中國知識型網紅、樊登讀書主創、帆書APP創始人樊登首度訪台，分享自身知識變現經驗與方法。（記者黃雅慧／攝影）

蔡康永 咖啡 AI

上一則

曾酸別人…中天主播林宸佑 羈押首日早餐「豆漿配包子」

延伸閱讀

「康熙來了」停播10年 蔡康永感性發文：慶幸曾陪伴你

「康熙來了」停播10年 蔡康永感性發文：慶幸曾陪伴你
保守派播客網紅與川普決裂 羅根：ICE行動如同蓋世太保

保守派播客網紅與川普決裂 羅根：ICE行動如同蓋世太保
台網紅代理師課堂拍片 破500萬觀看掀熱議 學校發聲了

台網紅代理師課堂拍片 破500萬觀看掀熱議 學校發聲了
病情惡化？ 「小胖老師」緊急送醫 前妻：看新聞才知

病情惡化？ 「小胖老師」緊急送醫 前妻：看新聞才知

熱門新聞

曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開
想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一